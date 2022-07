Staatssekretärin Mayer zum Tod von Lotte Ingrisch

Wien (OTS) - „Lotte Ingrisch war eine vielfältige Schriftstellerin und 30 Jahre lang an der Seite des führenden Komponisten der Moderne Gottfried von Einem. Ihre Künstlerehe fand u.a. auch in der Vertonung ihrer Liedertexte und Opernlibretti ihre Verbindung. In tiefer Verbundenheit widmete sich Ingrisch dem Vermächtnis ihres Mannes, ihr eigenes literarisches Werk übereignete die dem Österreichischen Literaturarchiv. Ihre Beschäftigung mit dem Jenseits, der sie prägenden Spiritualität und Transzendenz gab sie in zahlreichen Büchern und Interviews Ausdruck. Den Tod als selbstverständlichen Teil des Lebens zu betrachten machte Lotte Ingrisch besonders“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Tod der Wiener Schriftstellerin.









Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at