Totschnig: Baumartenampel wird intensiv genützt

Baumartenampel des Bundesforschungszentrums für Wald unterstützt bei der Wahl klimafitter Bäume

Wien (OTS) - „Der Klimawandel, extreme Wetterverhältnisse und Schädlinge wie der Borkenkäfer stellen den Wald mit seinen Forstwirtinnen und Forstwirten vor große Herausforderungen. Unsere Waldbesitzer entscheiden heute mit der Aufforstung standortangepasster und klimafitter Baumarten über den Wald von morgen. Die Wahl der richtigen Baumart ist oft nicht leicht, die Baumartenampel des Bundesforschungszentrums für Wald unterstützt dabei“, betont Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. „Mit unserer Baumartenampel kann man online mit nur wenigen Klicks die richtigen Baumarten für seine Region finden“, erläutert Peter Mayer, Leiter des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) und verweist darauf, dass die Baumartenampel intensiv genützt wird.

Einer der Schlüsselfaktoren, um unsere Wälder klimafit zu machen, sind Laubbäume. Die Ergebnisse der neuen Österreichischen Waldinventur 2016-2021 zeigen sowohl eine Zunahme an Laubbaumarten als auch Mischbeständen. „Das ist die richtige Richtung in Zeiten des Klimawandels. Mischwaldbestände bieten viele Vorteile für die Biodiversität und die Widerstandsfähigkeit der Wälder“, so Mayer.

Die Baumartenampel steht sowohl als Online-Tool auf der Website www.klimafitterwald.at als auch als Broschüre zur Verfügung. Neun verschiedene Ausgaben nehmen auf die österreichischen Wuchsgebiete Rücksicht. In beiden Varianten ist das Prinzip das gleiche: Grün zeigt eine hohe Wahrscheinlichkeit an, dass die klimatischen Bedingungen für eine Baumart passen. Gelb zeigt eine mittlere Eignung an und bei rot wird von dieser Baumart abgeraten. Die Einschätzungen beziehen sich auf das Klima der Zukunft (von 2080-2100). Sie unterstellen eine Erwärmung von 2-2,5 °C bis zum Jahr 2100. Die Broschüre kann auch per Email an klimafitterwald@bfw.gv.at mit Angabe des gewünschten Wuchsgebietes bestellt werden. Die PDF-Dokumente stehen zum Download zur Verfügung www.klimafitterwald.at/fragen-und-antworten/baumartenampel und das Online-Tool kann direkt unter www.klimafitterwald.at/baumarten verwendet werden.

