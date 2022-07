Das Cyber-Versicherungsunternehmen BOXX Insurance verstärkt sein Führungsteam mit Ernennungen aus dem Umfeld von Paypal und Deloitte

Toronto (ots/PRNewswire) - BOXX Insurance, der in Toronto ansässige Spezialist für Cyber-Versicherungen, gab heute die Berufung von Eric Newman zum Chief Operating Officer und von Steve Penney zum Chief Technology Officer bekannt.

BOXX modernisiert die Cyber-Versicherung und nutzt fortschrittliche Technologien, um Cyber-Bedrohungen proaktiv zu identifizieren und anzugehen.

Newman wird die Entwicklung der strategischen Wachstumsagenda von BOXX unterstützen, die für strategische Planung, Governance, Recht und Compliance zuständig ist. Mit ihm wird das Führungsteam von BOXX weiter gestärkt, denn das Unternehmen expandiert weiterhin weltweit.

„Ich bin sehr stolz darauf, dem Team von BOXX beizutreten und freue mich auf das vor uns liegende Wachstumsprogramm", sagte Newman. „Das ist eine unglaublich spannende Zeit für BOXX."

Der in Palo Alto ansässige Newman verfügt über umfassende Erfahrung im Aufbau und der Skalierung innovativer Sicherheits- und Betrugspräventionstechnologien. Bevor er zu BOXX kam, hatte Newman Führungspositionen bei börsennotierten und privaten Unternehmen inne, darunter PayPal, Simility, RiskIQ, Pindrop, RSA Security und Silvertail Systems.

Als Chief Technology Officer wird Penney die Technologie- und Datenstrategie von BOXX leiten und sich für das produktorientierte Wachstum und die Marktexpansion von BOXX einsetzen.

„Die Herausforderung, die Technologieorganisation von BOXX von Grund auf weiterzuentwickeln, an der Schnittstelle zwischen Versicherung, Technologie und Daten zu sitzen und bahnbrechende Innovationen zu liefern, ist eine großartige Chance, die man selten bekommt", so Penney.

Penney kommt von Deloitte zu BOXX, wo er für viele führende Unternehmen digitale Technologie-, Handels- und Transformationsinitiativen leitete. Vor dieser Zeit leitete Penney das Digital Transformation Team bei TELUS Communications, wo er für die Bereitstellung, das Management und die Verwaltung der digitalen Verbraucheranwendungsprodukte und -plattformen von TELUS verantwortlich war.

„Ich freue mich, unser Führungsteam weiter zu stärken", ergänzte Vishal Kundi, Mitgründer und CEO von BOXX. „Während wir uns für die nächste Wachstumsphase rüsten, freue ich mich, Eric Newman und Steve Penney willkommen zu heißen Sie bringen tiefes Fachwissen und Erfahrung mit und ihre Berufungen unterstreichen unsere Fähigkeit, talentierte Personen für unser Team zu gewinnen."

Informationen zu BOXX Insurance

BOXX Insurance Inc. hilft Unternehmen, Einzelpersonen und Privathaushalten, sich gegen Cyber-Bedrohungen zu versichern und zu schützen. BOXX Insurance Inc. ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die Vision von BOXX ist es, Unternehmen, Einzelpersonen und Privathaushalten dabei zu helfen, Cyber-Bedrohungen voraus zu sein, auf sie zu reagieren und sich von ihnen zu erholen, wobei ihre digitale Sicherheit an erster Stelle steht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.boxxinsurance.com

