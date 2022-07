Letzte „ZIB 2“ vor der Babypause für Margit Laufer am 25. Juli

Erste „ZIB 2“ von Vertretung Marie-Claire Zimmermann am 28. Juli

Wien (OTS) - Mit der vorerst letzten „ZIB 2“-Moderation verabschiedet sich Margit Laufer am Montag, dem 25. Juli 2022, in die Babypause. Ihre Vertretung Marie-Claire Zimmermann ist am 28. Juli erstmals seit 2010 wieder als „ZIB 2“-Gastgeberin zu sehen. Von 2007 bis 2010 hatte sie bereits durch die Sendung geführt.

Margit Laufer: „Die Vorfreude auf unser erstes Kind ist riesengroß und unser Leben wird ab Herbst auf den Kopf gestellt werden. Ebenso groß wird aber später auch die Freude auf die Rückkehr in die ‚ZIB-Familie‘ sein.“

Matthias Schrom, Chefredakteur TV / ORF-News: „Unser Pool an hervorragenden Moderatorinnen und Moderatoren ist derart groß, dass wir Karenzen problemlos kompensieren können. Margit Laufer wünsche ich das Allerbeste, Marie-Claire Zimmermann wird sie mit all ihrer Erfahrung bestens vertreten.“

Marie-Claire Zimmermann: „Ich freue mich sehr darauf, während Margits Karenz wieder die ,ZiB 2‘ zu moderieren. Nach zwölf Jahren dorthin zurückzukehren, fühlt sich ein bisschen an wie Heimkommen.“

