VP-Klika/Eppinger ad Badebrunnen: „Klassischer Bauchfleck der Grünen“

Die Wiener Volkspartei fordert statt einer Öffnung der Brunnen zum Baden einen Sommertarif für Freibäder

Wien (OTS) - Als klassischen Bauchfleck der Grünen bezeichnet die Bädersprecherin der Wiener Volkspartei, Landtagsabgeordnete Julia Klika die Idee der Wiener Grünen, die Brunnen der Hauptstadt zum Baden zu öffnen. „Wenn die Stadt Wien unseren Vorschlag zu günstigeren Bädertarifen unterstützen würde, wäre die absurde Forderung nach „Schwimmkursen“ in historischen Stadtbrunnen wohl gar nicht aufgetaucht“, so Klika weiter.

Auch für den Kultursprecher der Wiener Volkspartei, Landtagsabgeordneter Peter L. Eppinger, ist die Idee sprichwörtlich in den Brunnen gefallen. „Für Abkühlung an heißen Tagen sorgen Schwimmbäder und nicht Brunnen in der Innenstadt, die teilweise unter Denkmalschutz stehen. Angesichts der massiven Erhöhung der Eintrittspreise für Wiener Bäder ist der Badespaß allerdings gedämpft.“

Sommertarif für Wiener Bäder gefordert

„Wenn die Stadtregierung auf unsere Forderung nach einem Wiener Sommertarif von 3,00 Euro statt 6,20 Euro eingehen würde, bräuchten wir so absurde Ideen nicht“, so Klika abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at