VP-Mahrer/Zierfuß ad Sonderförderungen für Brennpunktschulen: „100 Schulen – 0 Chancen“

Wiener Volkspartei fordert von Stadtrat Wiederkehr Tempo bei Umsetzung des Förderprojektes für Volks- und Mittelschulen

Wien (OTS) - „Ein Jahr nach der Präsentation des Förderprojektes `100 Schulen – 1000 Chancen´ sind in Wien statt geförderter Schüler nur frustrierte Direktoren und Lehrer übriggeblieben. Stadtrat Wiederkehr hat wieder einmal bewiesen, dass er seiner politischen Verantwortung nicht nachkommt“, erklärt der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Stadtrat Karl Mahrer angesichts eines am Freitag veröffentlichten Artikels in der Tageszeitung „Kurier“.

Das systematische Versagen in sämtlichen Wiederkehr-Resorts ist mittlerweile Standard. Schwere Missstände in der MA35, wo jahrelanges Versagen in Sachen Einwanderung und Staatsbürgerschaft herrscht. Die MA10, die den Kindergarten-Missbrauchsskandal verdeckt habe oder die Reformlosigkeit im Wiener Bildungssystem, wo Lehrermangel und außerordentliche Schüler auf der Tagesordnung stehen.

Magistrat steht auf der Bremse

„Während die Bundesregierung Wort gehalten hat und die Sonderförderungen auszahlt, steht in Wien die MA 56 – Wiener Schulen auf der Bremse. Diese Magistratsabteilung liegt im Zuständigkeitsbereich des Neos-Vizebürgermeisters und Bildungsstadtrats Christoph Wiederkehr, den wir dringend auffordern, die eingereichten Projekte umzusetzen“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei Harald Zierfuß.

Wiederkehr verantwortet verlorene Generation

„Dass ausgerechnet in Wien dieses wichtige Projekt nicht umgesetzt wird, entzieht sich jedem Verständnis. Aktuell schaffen von zehn Pflichtschulabsolventen nur zwei Kinder die Bildungsziele. Vier von zehn Kindern schaffen sie gar nicht, weitere vier nur annähernd. Damit verantwortet Stadtrat Wiederkehr eine verlorene Generation. Daher werden wir zeitnah prüfen ob wir im Gemeinderat gegen Stadtrat Wiederkehr unser Misstrauen aussprechen“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at