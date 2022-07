#dif23 Terminankündigung: 40 werden noch nie so viel Spaß gemacht haben!

Wien (OTS/SPW) - 2023 feiert Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt Jubiläum: Das 40. Donauinselfest verspricht ein noch nie dagewesenes Fest der Superlative zu werden! Höchste Zeit den Termin im Kalender einzutragen, denn dieser steht nun fest. Vom 23. bis 25. Juni 2023 wird sich die Wiener Donauinsel in die bunteste und vielfältigste Bühne des Landes verwandeln – die Vorfreude kann ab jetzt losgehen!

Runde Geburtstage gehören gefeiert und wer weiß es besser, wie das geht, als die DIF-Familie! Alle Fans und Besucher*innen des Donauinselfests dürfen sich daher ab sofort auf ein #dif23 der Extraklasse freuen, denn dieses findet vom 23. bis 25. Juni zum 40. Mal auf der Wiener Donauinsel statt. „ Nach dem DIF ist vor dem DIF, heißt es doch so schön in Wien – umso mehr freue ich mich, dass wir allen Fans bereits jetzt den Termin für das große Jubiläumsjahr verkünden können. Das 40. Donauinselfest wird alle Besucher*innen mit vielen neuen Highlights mitreißen, so viel kann ich mit Gewissheit bereits heute verraten “, freut sich Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. „ 40 Jahre Donauinselfest bedeuten 40 Jahre gemeinsames und niederschwelliges Feiern bei freiem Eintritt. In Wien leben wir sozialen Zusammenhalt und gemeinsam tragen wir diese besonderen Werte der lebenswertesten Stadt in die Welt hinaus. Ich kann es kaum erwarten, das einzigartige DIF-Feeling zum runden Geburtstag mit der gesamten DIF-Familie, allen Fans, Künstler*innen, Ehrenamtlichen, Mitarbeiter*innen und natürlich allen Besucher*innen zu erleben! “

„ Der großartige Erfolg des diesjährigen Donauinselfests, die überwältigende Stimmung auf der Insel und die unzähligen positiven Rückmeldungen, die wir von allen Seiten erhalten haben, geben uns viel Energie mit geballter Motivation das 40. Donauinselfest zu einem noch nie dagewesenen zu machen “, so Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfests.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. 2023 bietet es bereits zum 40. Mal auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 waren: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Kathrin Stoiser

Tel.: +43 699 11547044

presse @ donauinselfest.at