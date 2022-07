Der brasilianische Vizepräsident Hamilton Mourão besucht das GWM-Werk in Brasilien, L.E.M.O.N. DHT erntet hohes Lob

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 5. Juli brasilianischer Zeit besuchte Hamilton Mourão, der Vizepräsident Brasiliens, das brasilianische Werk von GWM in Iracemápolis und äußerte sich sehr positiv über die L.E.M.O.N. Dedizierte Hybridtechnologie (DHT).

Nelita Michel, die Bürgermeisterin von Iracemápolis, nahm ebenfalls an dieser Besuchsaktivität teil. Vor Ort stellten technische Experten den Besuchern die führenden intelligenten und neuen Energietechnologien von GWM vor, insbesondere das einzigartige L.E.M.O.N. DHT. Anschließend gab das Team von GWM Brasilien eine umfassende Einführung in die Investitionsplanung und den Gesamtaufbau von GWM in Brasilien.

„Wir haben das Zeitalter der wissensbasierten Wirtschaft erreicht. Der technologische Fortschritt ist es also, der sich durchsetzen wird, wenn es um die Steigerung des BIP eines Landes geht, und Brasilien muss sich in diese Richtung bewegen. Dies wird hochwertige Arbeitsplätze schaffen und zu mehr Innovation führen. Heute habe ich hier die Zukunft gesehen", sagte Mourão.

An diesem Tag erlebte er auch den mit L.E.M.O.N. DHT-Antriebsstrang ausgestatteten Prototyp HAVAL H6 und äußerten sich positiv über das Auto.

„Das Auto ist wunderbar. Aber es geht nicht nur um den Strom. Der Punkt ist, dass die darin eingebettete Technologie auf dem neuesten Stand der Technik ist. Es geht um viel mehr als nur den Motor", sagte Mourão.

Vor dieser Veranstaltung veranstaltete die GWM den ersten Mediensalon zu L.E.M.O.N. DHT über Live-Streaming. Viele brasilianische Medien zeigten große Begeisterung und Aufmerksamkeit für diese Technologie.

„GWM ist einer der größten privaten Autohersteller Chinas mit den besten Hybrid- und Elektrofahrzeugen der Welt", kommentierte TAKATA Car Xperience, ein brasilianisches Fachmedium für Autorezensionen.

L.E.M.O.N. DHT ist ein hochintegriertes, hocheffizientes, Benzin-elektrisches Multimodus-Hybridsystem. Die Zweimotoren-Hybridtechnologie mit einem effizienten Hybridmotor sorgt für ein optimales Verhältnis zwischen Effizienz und Leistung bei verschiedenen Geschwindigkeiten und in verschiedenen Szenarien.

Das mit dieser Technologie ausgestattete Fahrzeug, wie z. B. das in Thailand auf den Markt gebrachte Modell HAVAL H6, kann szenariobasierte intelligente Schaltvorgänge durchführen, wodurch nicht nur ein niedriger Kraftstoffverbrauch, sondern auch eine hohe Leistung erreicht wird. Unter städtischen Betriebsbedingungen kann das System intelligent zwischen dem EV-Modus und dem Serienbetrieb wechseln, was zu einer höheren Energieeffizienz führen könnte. Auch bei hohen Geschwindigkeiten arbeiten Motor, Antriebsmotor und Generator unter Volllast zusammen, um das Fahrzeug effizient anzutreiben.

Diese Modelle können eine Vielzahl von Mobilitätsszenen abdecken,die den Nutzern einen geringeren Kraftstoffverbrauch, mehr Leistung und ein komfortableres Fahrerlebnis bescheren können.

Der derzeitig mit L.E.M.O.N. DHT ausgestattete HAVAL H6 hat auf einigen Märkten bereits beachtliche Verkaufszahlen erreicht. Laut Ai iT, einem thailändischen Medienunternehmen, hat der HAVAL H6 HEV in der ersten Jahreshälfte 2022 auf dem thailändischen Markt in sechs aufeinanderfolgenden Monaten den ersten Platz in der NEV-Kategorie der kompakten SUVs belegt.

In naher Zukunft werden die mit dieser Technologie ausgestatteten Modelle auf vielen Märkten weltweit auf mehr Verbraucher treffen und ihnen ein völlig neues Fahrerlebnis bieten, das durch das futuristische L.E.M.O.N. DHT ermöglicht wird.

