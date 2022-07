Huawei veröffentlicht 6 Szenario-spezifische Speicherlösungen für das Finanzwesen

Singapur (ots/PRNewswire) - Auf dem Huawei Intelligent Finance Summit 2022 stellte Huawei sechs szenariospezifische Speicherlösungen für die Finanzbranche vor, die Finanzkunden beim Aufbau einer datenzentrierten, vertrauenswürdigen Speichergrundlage helfen.

Anlässlich seiner Keynote erklärte Dr. Peter Zhou, Präsident der IT-Produktreihe von Huawei, wie Daten der Katalysator für Innovationen im Finanzbereich sind. Des Weiteren wies er auf die vier großen Herausforderungen der Datenspeicherung hin:

Es werden ständig neue Datenanwendungen generiert, die sich von herkömmlichen Datenbankanwendungen zu verteilten Datenbanken, Big Data und KI-Anwendungen weiterentwickeln.

Das enorme Datenwachstum erfordert eine schnellere Datenanalyse und -verarbeitung in Echtzeit.

Aufgrund der Auswirkungen von Katastrophen und Virenangriffen auf wirtschaftliche Verluste ist der Datenschutz unverzichtbar geworden.

Grüne und energieeffiziente Technologie ist ein Muss für moderne Speicher.

Huawei konzentriert sich auf sechs wichtige Datenszenarien, unter anderem Produktion und Transaktion, Datenanalyse und Datensicherung, und entwickelt innovative Speicherlösungen, die als zuverlässige und effiziente Datengrundlage für Finanzkunden dienen.

Beschleunigung von Produktion und Transaktion

Der All-Flash-Speicher OceanStor Dorado verbessert sowohl die NAS- als auch die SAN-Fähigkeiten und erreicht eine Latenz von nur 0,05 ms, um die Kernbankdienste um das Dreifache und die Verarbeitung von kleinen Massendateien beim Datenaustausch um 100 % zu beschleunigen.

Beschleunigung der Datenanalyse

Der OceanStor Pacific HDFS-Speicher verwendet eine entkoppelte Storage-Compute-Architektur, die auf innovative Weise die Konvergenz von Datenformaten für Data Lakes und Data Warehouses unterstützt. So können Daten direkt nach dem Import in einen Datenpool (Data Lake) abgefragt werden. Dies ermöglicht Big-Data-Analysen in Echtzeit von T+1 (heute + 1 Tag) bis T+0 mit niedrigsten Gesamtbetriebskosten, um Betreibern zu helfen, effiziente und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Szenarioübergreifender Datenschutz

Der OceanStor Dorado unterstützt die erste integrierte aktiv-aktive SAN- und NAS-Lösung; der OceanProtect Backup Storage bietet eine dreifach höhere Sicherungsbandbreite und eine fünffach höhere Wiederherstellungsbandbreite, wodurch das Sicherungsfenster erheblich verkürzt wird; und die Speicherlösung zum Schutz vor Ransomware deckt sowohl den Primär- als auch den Sicherungsspeicher ab und bietet so einen umfassenden Schutz vor Ransomware-Bedrohungen.

Automatisches Management

Die intelligente Data Management Engine (DME) automatisiert den gesamten Datenlebenszyklus. Von der Planung über die Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung bis hin zur Optimierung ist der gesamte Prozess visualisiert, kontrollierbar und nachvollziehbar, was die Ressourceneffizienz um 20 % verbessert und die Betriebskosten senkt.

VMware Cloud-Plattform-Speicher

Der OceanStor Dorado kann in die VMware-Cloud-Plattform integriert werden, um eine automatische E2E-Ressourcenbereitstellung und zentralisierte Betriebs- und Wartungsvorgänge zu ermöglichen. Er bietet außerdem eine Verfügbarkeit von 99,99999 % und eine extrem niedrige Latenz von 0,05 ms, um eine nahtlose Migration von Finanzdaten in die Cloud zu ermöglichen.

Container Storage

Der OceanStor Dorado NAS entkoppelt containerisierte Anwendungen vom Speicher, um eine bedarfsgerechte Erweiterung von Rechen- und Speicherressourcen zu ermöglichen. Zu den weiteren Vorteilen gehören die 10-fach höhere Leistung bei kleinen Massendateien, die gemeinsame Nutzung von Daten über Knoten hinweg und eine um 30 % schnellere Ressourcenplanung als beim Branchen-Benchmark.

Dr. Peter Zhou betonte die Bedeutung einer zuverlässigen Speicherung in einer digitalen Welt: „Wir stehen am Beginn des Yottabyte-Datenzeitalters, in dem immer mehr Datenanwendungen freigegeben und immer mehr Daten produziert werden. Der Datenspeicher von Huawei wird Finanzkunden dabei helfen, eine datenzentrierte, vertrauenswürdige Speicherbasis aufzubauen, um die digitale Transformation voranzutreiben."

Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie die Speicherlösungen von Huawei den Finanzsektor verändern.

