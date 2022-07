WALLIX WIRD ALS LEADER IM MAGIC QUADRANT™ 2022 FÜR PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT AUSGEZEICHNET

Paris (ots/PRNewswire) - Hervorgehoben für die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit, diese umzusetzen

WALLIX, (Euronext ALLIX) der europäische Anbieter von Cybersicherheitssoftware und Experte für Zugangs- und Identitätssicherung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Gartner® als Leader im Magic Quadrant™ for Privileged Access Management (PAM) für sein Angebot PAM4ALL positioniert wurde. Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, die die Vollständigkeit der Zielsetzung und Vision sowie die Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung analysierten.

PAM4ALL-Vision

WALLIX setzt seine Vision PAM4ALL ("PAM for all") um, die darin besteht, das Versprechen einer sicheren digitalen Transformation für alle zu erfüllen. Sie befasst sich insbesondere mit den neuen digitalen Herausforderungen, wie den Risiken im Zusammenhang mit der Demokratisierung von Remote- und Hybridarbeit, der zunehmenden Nutzung von Cloud-Diensten, der Entwicklung von Smart Cities und der Automatisierung im industriellen Umfeld und bei Finanzdienstleistungen.

Um diese Vision zu verwirklichen, hat WALLIX PAM4ALL eingeführt, eine einheitliche Lösung, die alle WALLIX-Technologien kombiniert und über die Sicherung privilegierter Konten hinausgeht. PAM4ALL sichert alle exponierten Benutzer und Endpunkte nach dem Prinzip der geringsten Privilegien.

WALLIX PAM4ALL bietet einen Mehrwert für alle vertikalen Branchen und ganz besonders für die wichtigsten Sektoren wie die Industrie.

Laut Gartner® "liefern die führenden PAM-Leaders ein umfassendes Toolset für die Verwaltung von privilegiertem Zugang. Diese Anbieter haben erfolgreich einen signifikanten Kundenstamm und Umsatzstrom aufgebaut und verfügen über eine hohe Bewertung ihrer Rentabilität sowie ein stabiles Umsatzwachstum. Die führenden Anbieter weisen auch eine überlegene Vision und Umsetzung der erwarteten Anforderungen in Bezug auf Technologie, Methodik oder Form der Bereitstellung auf. Diese „Leaders" weisen in der Regel eine hohe Kundenzufriedenheit mit den PAM-Funktionen und/oder dem zugehörigen Service und Support auf.

Magic Quadrant™ 2022 für Privileged Access Management

Magic-Quadrant-Berichte sind der Höhepunkt einer strengen, faktenbasierten Recherche in spezifischen Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relativen Positionen der Anbieter in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung.

Die Anbieter werden hierbie in vier Quadranten eingeteilt: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players (also Marktführer, Herausforderer, Visionäre und Nischenanbieter). Die Studie ermöglicht es Ihnen, den größten Nutzen aus der Marktanalyse zu ziehen, indem sie auf Ihre individuellen Geschäfts- und Technologieanforderungen abgestimmt wird.

Eine kostenlose Kopie des Magic Quadrant™ Reports, in dem Sie mehr über die Stärken von WALLIX und andere Anbieter erfahren können, finden Sie unter: https://www.wallix.com/de/gartner-2022-magic-quadrant-pam

ÜBER WALLIX Als Softwareunternehmen im Bereich Cybersicherheit, ist die WALLIX Group der europäische Spezialist für den Schutz von Zugängen und Identitäten. WALLIX PAM4ALL, die Unified-Privilege-Lösung, ermöglicht es Unternehmen, auf die heutigen Herausforderungen des Datenschutzes zu reagieren und garantiert die Erkennung von und die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe. Die Lösung stellt damit zum einen die Geschäftskontinuität in den Unternehmen sicher, zum anderen gewährleistet sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinsichtlich des Zugriffs auf IT-Infrastrukturen und kritischer Daten. WALLIX PAM4ALL wird über ein Netzwerk von mehr als 300 Wiederverkäufern und Integratoren weltweit vertrieben. WALLIX ist an der Euronext (ALLIX) gelistet und unterstützt mehr als 1.900 Unternehmen bei der Sicherstellung ihrer digitalen Transformation. Darüber hinaus ist WALLIX Gründungsmitglied der HEXATRUST-Gruppe und wurde in die Futur40 aufgenommen, das erste Ranking von Wachstumsunternehmen an der Börse, das von Forbes France veröffentlicht wird, und ist Teil des Tech 40 Index.

WALLIX bekennt sich zu seiner digitalen Verantwortung und verpflichtet sich, zum Aufbau eines zuverlässigen europäischen digitalen Raums beizutragen, indem es die Sicherheit und Vertraulichkeit von Daten sowohl für Organisationen als auch für Einzelpersonen garantiert, die sich um den Schutz ihrer digitalen Identität und Privatsphäre sorgen. Digitale Technologie, ob für den beruflichen oder privaten Gebrauch, muss ethisch und verantwortungsvoll sein, um eine sichere gesellschaftliche digitale Transformation zu verfolgen, die individuelle Freiheiten respektiert.

www.wallix.com | info @ wallix.com

