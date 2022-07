23. Bezirk: Straßenbauarbeiten in der Lastenstraße und der Carlbergergasse

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 26. Juli 2022, mit Straßenbauarbeiten in der Lastenstraße zwischen Loosgasse und Höpflergasse in Fahrtrichtung stadteinwärts und in der Carlbergergasse zwischen Lastenstraße und Steinergasse im 23. Bezirk.

Lastenstraße

Die nicht mehr benötigte Schleppgleisanlage in der Lastenstraße zwischen Loosgasse und Höpflergasse wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit entfernt und die Fahrbahn instandgesetzt. Die Arbeiten erfolgen halbseitig, bei wechselweisem Durchschleusen des Fahrzeugverkehrs im Baustellenbereich.

Carlbergergasse

Aufgrund von Zeitschäden wird die Fahrbahn der Carlbergergasse zwischen Lastenstraße und Steinergasse saniert. Auf Baudauer wird die Carlbergergasse von Lastenstraße bis und in Richtung Steinergasse als provisorische Einbahn geführt. Die Autobuslinie 60 A in Fahrtrichtung Liesing wird über Steinergasse und Loosgasse zurück zur Lastenstraße umgeleitet. Für die auf Baudauer aufgelassene Autobushaltestelle vor Carlbergergasse Hausnummer 1-3 wird eine Ersatzhaltestelle in der Steinergasse vor Höhe Hausnummer 55 eingerichtet. Für den reibungslosen Umleitungsverkehr wird die Loosgasse von Steinergasse bis und in Richtung Lastenstraße als provisorische Einbahn geführt.

Örtlichkeit der Baustellen: 23., Lastenstraße zwischen Loosgasse und Höpflergasse in Fahrtrichtung stadteinwärts und Carlbergergasse zwischen Lastenstraße und Steinergasse

Baubeginn: 26. Juli 2022

Geplantes Bauende: 5. August 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at



Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49814

Mobil: +43 676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at