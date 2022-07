FPÖ – Berger: Maßnahmenpaket gegen Roadrunner ist maximal leere Ankündigung

Sima muss Phrasendrescherei endlich beenden und echte Abhilfe schaffen

Wien (OTS) - Laut einem Bericht der Tageszeitung „Kurier“ soll im Büro von Verkehrsstadträtin Sima an einem Maßnahmenpaket gegen Roadrunner gebastelt werden. „So ein Maßnahmenpaket wäre dringend notwendig, es steht aber zu befürchten, dass es sich hierbei lediglich um die übliche Phrasendrescherei und hohle Ankündigungspolitik ohne Inhalt der Wiener SPÖ handelt“, kommentiert der freiheitliche Gemeinderat, LAbg. Stefan Berger.



Er erinnert daran, dass es die FPÖ war, die im Zuge des Wiener Rechnungsabschlusses einen Antrag eingebracht hat, in dem von der zuständigen Stadträtin Sima die Einberufung eines „Runden Tisches“ und die Erarbeitung eines Maßnahmenpakets gefordert wurden. Diesem wurde allerdings von Rot, Pink und Grün nicht zugestimmt. „Neben der Roadrunnerszene am Kahlenberg leiden vor allem die Anwohner rund um den Kurpark Oberlaa, speziell im Bereich Filmteichstraße, unter den Verkehrsrowdys. Beinahe jeden Abend kommt es dort zu Raserei, Driftorgien, Burn-Outs, Lärmterror, Hupkonzerten von Hochzeitgesellschaften, eigenmächtige Straßenabsperrungen uvm. durch meist Nicht-Österreicher. Dadurch geht den Anrainern in diesem Teil des 10. Bezirks mittlerweile jegliche Lebensqualität verloren. Von Seiten der SPÖ – sowohl auf Bezirks- wie auf Gemeinderatsebene – hält sich die Motivation, an den Zuständen etwas zu ändern, aber offensichtlich massiv in Grenzen“, ist sich der freiheitliche Bezirksobmann aus Favoriten sicher und fordert: „Sima muss ihren Ankündigungen rasch taten folgen lassen, um diese Zustände zu beenden!“



