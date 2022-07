Bezirksmuseum 23: Artmann-Abend mit „Roth-Zwillingen“

„Musikalisch-literarische Poesie“ am 26. Juli: 0664/187 84 87

Wien (OTS/RK) - „On Tour mit H.C. Artmann“ lautet der Titel des garantiert unterhaltsamen Programms von Christina und Linda Roth, bekannt als „Roth-Zwillinge“. Am Dienstag, 26. Juli, treten die 2 Sängerinnen mit dem Schauspieler und Rezitator Felix Kurmayer sowie mit den Musikern Anton Rigo (Piano) und Jovan Povic (Akkordeon) im Festsaal im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) auf. Der Abend beginnt um 19.00 Uhr. Dargeboten werden vertonte Texte und Verse Artmanns in einer feinen Kombination mit romantischen Klängen (Chopin, Delibes, u.a.) und spanisch-lateinamerikanische Melodien (Piazzolla, Rodrigo, etc.). Der Eintritt ist gratis. Auskünfte: Telefon 0664/187 84 87 und E-Mail bm1230@bezirksmuseum.at.

Die liebevoll arrangierte Hommage an den Schriftsteller H.C. Artmann (Hans Carl Artmann, 1921 – 2000) hat das Motto „med ana schwoazzn dintn...“. Bei dieser Veranstaltung im Rahmen des „Wiener Kultursommers“ gelten die aktuellen Corona-Regeln. Wer sich für „musikalisch-literarische Poesie“ interessiert, darf die bevorstehende Vorstellung mit den charmanten „Roth-Zwillingen“ und ihren Künstler-Kollegen nicht verpassen. Das Liesinger Bezirksmuseum ist im Internet vertreten. Ein Blick lohnt sich: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Autor H.C. Artmann (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hans_Carl_Artmann

Roth-Zwillinge - Christina und Linda: https://roth-zwillinge.at

Mime und Deklamator Felix Kurmayer: www.felix-kurmayer.at

Pianist Anton Rigo: https://soundcloud.com/antonrigo

Akkordeonist Jovan Povic: www.facebook.com/krojim

Veranstaltungen im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende/r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse