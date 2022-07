Österreichische UNESCO-Kommission: Personeller Wechsel

Per 1. September 2022 übernimmt Herr Mag. Martin Fritz die Agenden als Generalsekretär der Österreichischen UNESCO-Kommission (ÖUK).

Es kann nichts Motivierenderes geben, als in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation tätig sein zu können. Die UNESCO betont dabei mit ihrer Ausrichtung an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, dass es ihr in allen Themenfeldern darum geht, zu einem nachhaltigen Überleben auf unserem Planeten beizutragen. Diese Verschränkung muss intensiviert und breiter bekanntgemacht werden. Die nationalen UNESCO-Kommissionen stellen dafür einzigartige Plattformen dar. Keine andere internationale Organisation verfügt über ein ähnliches Netzwerk. Es ist eine Ehre daran in Zukunft – in Zusammenarbeit mit dem Präsidium, dem Vorstand und dem Team – mitwirken zu können. Mag. Martin Fritz

Wien (OTS) - Der studierte Jurist Martin Fritz folgt Frau Mag. Patrizia Jankovic, die die Leitung der Kommission seit August 2019 interimistisch innehatte. Bis 2020 Rektor der Merz Akademie in Stuttgart und aktuell u.a. Mitglied im Beirat für Bildende Kunst des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS), blickt er mit großer Vorfreude auf seine künftige Aufgabe:

Die Österreichische UNESCO-Kommission fungiert als nationale Verbindungsstelle für Angelegenheiten der UNESCO in Österreich. Seit Sommer 2019 hatte Mag. Patrizia Jankovic als interimistische Generalsekretärin die Funktion inne. In dieser Zeit wurde die ÖUK einer internen Evaluierung unterzogen und einer modernen Governance zugeführt.

