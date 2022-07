EURO 2022: Bis zu 992.000 sahen Viertelfinale Österreich – Deutschland im ORF

Wien (OTS) - Gratulation, ÖFB-Frauen, für eine grandiose EM: Das gestrige Viertelfinale gegen Deutschland sahen bis zu 992.000 Fußballfans (zweite Halbzeit) via ORF 1, im Schnitt waren es 894.000 bei 41 Prozent Marktanteil und 45 bzw. 49 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen. Halbzeit eins verfolgten im Schnitt 881.000 bei 35 Prozent MA. Insgesamt waren 1,814 Millionen beim Viertelfinalspiel dabei, das sind 24 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.

Das „Vorspiel“ Rapid – Lechia Gdańsk im Rahmen der Conference-League-Quali sahen bis zu 491.000.

Die UEFA Frauen EURO England 2022 im ORF

Die UEFA Frauen EURO England 2022 wird vom 6. bis 31. Juli, nicht nur wegen der so erfolgreichen Teilnahme Österreichs, im ORF zum Fußballfest: Erstmals wird ein Fußballturnier der Frauen mit allen Spielen (mit Ausnahme der Parallelspiele am Ende der Gruppenphase) komplett und live in ORF 1 ausgestrahlt.

Zum Fußball-Event des Sommers schnüren sport.ORF.at, die ORF-TVthek und ein ORF-Fußball-Special ein via Web und Apps verfügbares multimediales Package, das alle Fußballbegeisterten stets auf dem Laufenden hält. Auch via Ö3 sind Fußballfans stets aktuell informiert. Alle Details sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurde auch das Streaming-Angebot des ORF zum gestrigen Viertelfinale der UEFA Frauen EURO intensiv genutzt: Insgesamt erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) der TV-Berichterstattung und -Übertragungen aus England österreichweit rund 121.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 251.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 4,4 Millionen Minuten.

Der Live-Stream der zweiten Halbzeit erzielte dabei eine Durchschnittsreichweite von ca. 39.000 (bei 79.000 Bruttoviews) und ist damit der bisher stärkste Live-Stream der EURO.

