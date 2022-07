Pochtler: „Aufwachen der EZB erfreulich“ – weitere Schritte müssen folgen

IV-Wien Präsident begrüßt Zinsanhebung als „längst überfällig“ – Stärkere Erhöhung als angekündigt „wichtiges Signal“

Wien (OTS) - „Angesichts der massiven Teuerung ist es sehr erfreulich, dass die Europäische Zentralbank endlich aus dem Schlummerschlaf erwacht ist und eine erste Zinserhöhung seit 2011 beschlossen hat“, so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Wien, Christian C. Pochtler. Washington und London seien hier aber schneller gewesen, so der Präsident weiter: „Umso mehr ist es als wichtiges Signal im Kampf gegen die Inflation zu sehen, dass der nunmehrige Zinsschritt 0,5 statt der im Vornhinein kolportieren 0,25 Prozent beträgt. Diese Erhöhung war längst überfällig.“

Gerade mit Blick auf den neuerlichen Rekordanstieg der Inflation – mit 8,7 Prozent Teuerung wurde in Österreich im Juli der höchste Wert seit 47 Jahren erreicht – müssen dem „ersten Schritt“ aber weitere Schritte folgen, so Pochtler deutlich: „Idealerweise sollten noch im Sommer und Herbst die Leitzinsen weiter angehoben werden.“ Die hohe Inflation schade jedenfalls allen, „sie ist aber außerdem eine Bedrohung für die soziale Kohäsion in Europa. Wir müssen dieser Herausforderung mit Entschiedenheit und Mut entgegentreten“, so Pochtler abschließend.

