„100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche“ war voller Erfolg

LR Teschl-Hofmeister / WKNÖ-Präsident Ecker: Kostenloses, ganztägiges Betreuungsangebot als Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute geht „Die 100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche“ zu Ende - ein einmaliges Ferienbetreuungsprojekt für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren. Ein Highlight aber auch für Eltern und Erziehungsberechtigte, denn die ganztägige Ferienbetreuung war für Familien mit einem NÖ Familienpass kostenlos. Die beiden Initiatoren, Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker, ziehen positive Bilanz: „Mit der ,100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche‘ konnten wir eine Woche lang ganztägige Betreuung für 160 Kinder und Jugendliche ermöglichen, damit den Familien unter die Arme greifen und einen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten. Für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bot die Woche ein abwechslungsreiches Programm mit tollen Workshops, Exkursionen und kreativen Inhalten.“

„Die coolsten Experimente in der Naturwissenschaft“, „Worte berühren – Wörter erspüren“, „Stabil bauen – wie macht man das?“, „Pflege – Was ist das eigentlich?“ oder „#ich hab nur eine Welt“ sind nur ein Auszug der Workshops, die den Kindern und Jugendlichen in den Räumlichkeiten des WIFI St. Pölten geboten wurden. Sport- und Bewegungseinheiten, ein Theaterstück, Exkursionen ins Museum Niederösterreich oder zur Betriebsbesichtigung von Styx Naturcosmetic haben im Rahmen der „100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche“ für große Begeisterung gesorgt.

„Rund 30 Kooperationspartner machten es möglich, dass täglich 20 Workshops durchgeführt wurden. Während der gesamten Woche betreut und begleitet wurden die Kinder und Jugendlichen von Freizeitpädagoginnen der NÖ Familienland GmbH sowie Studentinnen und Studenten, die vor, zwischen und nach den Workshops für ein abwechslungsreiches Programm sorgten. Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, den jungen Menschen eine unbeschwerte und eine sicher unvergessliche Woche in den Ferien zu bescheren“, zeigt sich Landesrätin Teschl-Hofmeister begeistert.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: „Ich freue mich, dass wieder so viele NÖ Unternehmerinnen und Unternehmer als Workshopleiter dabei waren. Gerade sie können mit ihrer Praxiserfahrung den besten Einblick geben, wie unsere Wirtschaft und ein Betrieb funktionieren. Dafür ein großes Danke, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, sich dafür Zeit zu nehmen! Ab nächster Woche wünsche ich allen Kindern und Jugendlichen, die bei unserer WIFI Kids Academy in St. Pölten, Amstetten, Mödling und Neunkirchen dabei sind, interessante Workshops und viel Freude beim Hineinschnuppern in die Welt der Berufe!“ Zur Anmeldung „WIFI Kids-Academy“: www.noe.wifi.at/kidsacademy

Alle Workshops sowie Fotos der „Die 100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche“ sind nachzuschauen auf www.familienpass.at/ferienwoche

