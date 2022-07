Traditionsbetrieb für Frontlader setzt auf Innovation und Digitalisierung

LR Danninger gratuliert Familienunternehmen Hauer aus Statzendorf zum 60-jährigen Bestehen

St. Pölten (OTS/NLK) - Den Ursprung in einer kleinen Schmiede, entwickelte Franz Hauer 1962 den ersten Frontlader. Heute produziert das Unternehmen Frontlader, Arbeitsgeräte und Fronthubwerke, sowie Salzstreuer- und Schneepflüge für die Land-, Forst- und Kommunalwirtschaft und hat dabei eine Wertschöpfung von über 90 Prozent am Standort Statzendorf im Bezirk St. Pölten.

„Die Firma Hauer hat bereits vor 60 Jahren enorme Innovationskraft bewiesen und entwickelt sich seitdem stetig weiter. Der Wirtschaftsstandort Niederösterreich ist stolz auf seine zahlreichen Familienunternehmen und nicht zuletzt sind es gerade unsere Klein-und Mittelbetriebe die einen wesentlichen Beitrag als Wirtschaftsmotor in den Regionen leisten“, freut sich Landesrat Jochen Danninger im Rahmen eines Betriebsbesuches und setzt fort:

„Die bereits 4. Generation ist hier in Statzendorf mittlerweile am Ruder. Es freut mich, dass neben zahlreichen Innovationen der letzten Jahre, auch auf die Digitalisierung von Prozessen gesetzt wird. Neben der noch effizienteren Gestaltung der Abläufe im Unternehmen rüstet sich die Firma Hauer damit für die Zukunft“.

Stetige Innovation und hohes Qualitätsbewusstsein sind ein essentieller Teil der Unternehmensphilosophie. Mit dem XB BIONIC Frontlader, dem weltweit ersten Frontlader mit innenliegender, mechanischer Parallelführung und Kippzylindern hält Hauer® zahlreiche Patente und produziert ausschließlich am niederösterreichischen Standort Statzendorf. Bis zu 50% des gesamten Energiebedarfes werden in der neu errichteten Photovoltaik-Anlage mit einer Nennleistung von 700KWp im Betrieb selbst erzeugt und damit werden ca. 100 Tonnen CO2 jährlich eingespart.

Neben Investitionen in neue Maschinen, liegt der zukünftige Fokus auf die Digitalisierung von Prozessen. Um wertschöpfende Prozesse zu stärken, soll dabei die IT-Infrastruktur verändert werden, um ein Maximum an Flexibilität und Agilität in der Produktentwicklung und Produktion zu erhalten. Ergänzend werden die Lager und Produktionskapazitäten erhöht, indem das 16.500 m² große Betriebsgelände durch den Zubau einer Produktionshalle mit rund 2600 m² erweitert wird.

Hauer ist heute als österreichischer Marktführer auch international präsent und plant für die Zukunft einen starken Ausbau der Geschäfte in West-, Nord- und Osteuropa. Als Erstausrüster ist Hauer für namhafte Unternehmen, wie den österreichischen Traktorenhersteller Lindner tätig. Unter den 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden aktuell 5 Lehrlinge im Bereich Metallbau, sowie Blechtechnik und Zerspanungstechnik ausgebildet. Um dem Wachstum gerecht zu werden, sucht Hauer laufend Fachkräfte.

Weitere Informationen: Büro Landesrat Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse