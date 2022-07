ASKÖ-Vorstand: Auf in die Zukunft

Wien (OTS) - Der Vorstand der ASKÖ Bundesorganisation (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) führte in dieser Woche eine mehrtägige Klausurtagung in Obertraun/Salzkammergut durch, um aktuelle Themen des Sports und der ASKÖ für die nächste Zukunft zu besprechen.

Die Tagung wurde rund um die bereits 71. ASKÖ-Jugendsportwoche durchgeführt, weil den ASKÖ-Spitzenfunktionär:innen gerade jetzt der Kontakt zu jungen Sportler:innen ein besonderes Anliegen ist. Um sich einen Eindruck zum Thema Mobilität und Nachhaltigkeit zu verschaffen, wurde eine E-MTB-Tour durch das Salzkammergut unter kompetenter Anleitung durchgeführt.



ASKÖ-Präsident Hermann Krist: "Seitens der ASKÖ sind wir uns vollkommen im Klaren, dass in den nächsten Jahren Themen wie die Tägliche Bewegungseinheit, Sport und Bewegung für alle Altersgruppen oder auch nachhaltiges und energiebewusstes Handeln in den Sportvereinen eine bedeutende Rolle spielen werden. Sportvereine sind für die Entwicklung unserer Gesellschaft unverzichtbar, daher machen wir uns viele Gedanken und haben einige Konzepte entwickelt, wie wir ihnen in Zukunft auch die richtige Unterstützung geben und optimale Dienstleistung vermitteln können. Wichtig in der ASKÖ ist auch, dass wir nicht nur reden sondern auch entsprechende Taten setzen."

