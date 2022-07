Sanofi Consumer Healthcare ermöglicht eine bessere Selbstfürsorge für Menschen, ihr Umfeld und den Planeten

Am Sonntag ist der Internationale Tag der Selbstfürsorge.

Wien (OTS) - Selbstmedikation sorgt für eine verbesserte Lebensqualität, indem allen Menschen ein besserer Zugang zu Gesundheitslösungen, einer höheren Leistungsfähigkeit und der Möglichkeit der Selbstfürsorge geboten wird. Die Gesundheit liegt in den eigenen Händen.

Am Sonntag ist der Internationale Tag der Selbstfürsorge. Dieser weltweite Tag fällt jedes Jahr auf den 24.7., um darauf hinzuweisen, dass Selbstfürsorge 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche gelebt werden sollte. Aus diesem Grund unterstreicht Consumer Healthcare bei Sanofi sein Engagement dafür, Menschen zu helfen, ein gesundes und produktives Leben zu führen, indem wir sie daran erinnern, dass "ihre Gesundheit in Ihren Händen liegt". Heute gilt mehr denn je, dass diese Möglichkeit genutzt wird.

Die Aufgabe von Consumer Healthcare bei Sanofi besteht darin, Menschen eine bessere Selbstfürsorge zu ermöglichen und sie dahingehend zu ermutigen, indem wir ihnen weltweit Zugang zu verbraucherorientierten und wissenschaftlich fundierten Produkten bieten. Wir setzen uns dafür ein, Menschen zu einer besseren Selbstfürsorge zu befähigen, indem wir Menschen aufklären, sie unterstützen und es ihnen ermöglichen, für sich selbst, ihr Umfeld und unseren Planeten zu sorgen.

Wir engagieren uns für diesen Ansatz, weil die Forschung gezeigt hat, dass Menschen und deren Umfeld enorm von Selbstfürsorge profitieren, wie etwa durch eine Verbesserung der Lebensqualität, höhere Produktivität und durch die Entlastung des finanziell und personell überlasteten Gesundheitssystems.

Jüngste Forschungen haben beispielsweise gezeigt, dass Selbstfürsorge und die zugehörigen Produkte weltweit einen jährlichen Gewinn von 22 Millionen qualitätskorrigierten Lebensjahren (QALYs) bringen. Hierbei handelt es sich um eine Kennzahl für die Bewertung von Lebensjahren in Relation zur Gesundheit.1 Das bedeutet, dass Menschen mehr Zeit mit ihren Lieben verbringen oder produktiver sein können, sei es bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben oder bei der Ausübung einer bezahlten Tätigkeit, mit der sie den Lebensunterhalt für sich selbst und ihre Familien erwirtschaften können. Dank Selbstfürsorge lassen sich weltweit jährlich 40,8 Milliarden produktiver Tage einsparen.(1)

Wir von Consumer Healthcare bei Sanofi sind der Ansicht, dass die Förderung einer sicheren und verantwortungsbewussten Selbstfürsorge seit der COVID-19-Pandemie noch wichtiger geworden ist, da sie eine wichtige Rolle beim Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Gewährleistung effizienter Gesundheitssysteme spielt. Weltweit spart die Selbstfürsorge den Gesundheitssystemen nachweislich rund 119 Milliarden Dollar pro Jahr (Prognosen zufolge wird dieser Betrag auf 178,8 Milliarden Dollar steigen).1 Darüber hinaus wurden 1,8 Milliarden Arztstunden eingespart, was bedeutet, dass Ärzte mehr Zeit haben, sich auf komplexere Erkrankungen zu konzentrieren, die nicht im Rahmen der Selbstfürsorge behandelt werden können.(1)

Wir sind stolz darauf, dass unser weltweites Produktportfolio die Bereiche Schmerzbehandlung, gesundes Verdauungssystem, körperliches und geistiges Wohlbefinden, Allergien, Husten, Erkältungen und Grippe abdeckt, was sowohl dem Einzelnen als auch der Gesellschaft erhebliche Vorteile bringt.



(1) Global Self-Care Federation. Sozioökonomische Forschung zur Selbstfürsorge. Kurzfassung: https://bit.ly/3zpIL3d

Über Sanofi

Sanofi hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in gesundheitlich schwierigen Zeiten zu unterstützen. Wir sind ein weltweites Biopharmaunternehmen mit Fokus auf der Gesundheit des Menschen. Wir verhindern das Auftreten von Krankheiten durch Impfungen und bieten innovative Therapien zur Schmerzbekämpfung und Linderung von Leiden. Wir sind für die Menschen da, die unter seltenen Krankheiten leiden, aber auch für die Millionen mit chronischen Langzeiterkrankungen.

Sanofi will mit über 100.000 Menschen in 100 Ländern wissenschaftliche Innovationen weltweit in Gesundheitslösungen umwandeln.

