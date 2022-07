YOHJI YAMAMOTO Inc. bringt am 20. Juli weltweit das neue Konzeptprojekt „WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO" auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire) - YOHJI YAMAMOTO Inc. hat am Mittwoch, den 20. Juli 2022 auf der Online-Plattform ein konzeptionelles Projekt, „WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO", vorgestellt. WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO, dessen Konzeptfarbe Schwarz - das Symbol von YOHJI YAMAMOTO - ist, startete die Zusammenarbeit in einem breiten Spektrum von Genres, nicht nur in der Mode, sondern auch in den Bereichen Kunst, Innenarchitektur und Lifestyle.

In Zusammenarbeit mit japanischen Marken wie „NEEDLES", „NOMA t.d.", „HYSTERIC GLAMOUR", „AMBUSH" und „MINEDENIM" werden spezielle Artikel eingeführt.

Zur gleichen Zeit wird auch die Marke WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Inc. angeboten. Mit den Schlüsselbegriffen Militär, Arbeit und Sport werden Elemente aus der Essenz von YOHJI YAMAMOTO mit einem lässigen Geschmack rekonstruiert. Es handelt sich um eine Unisex-Kollektion, die mit modernen Anpassungen und Funktionen aktualisiert wurde.

Bei den Kunstangeboten arbeitet WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO mit Galerien und Künstlern zusammen, die eine enge Verbindung zu YOHJI YAMAMOTO Inc. haben. Die Galerie AKIO NAGASAWA präsentiert Fotografien der Architektur von Tadao Ando, die der Fotograf TAKAY aufgenommen hat. Die Galerie Taka Ishii präsentiert „Tights", ein repräsentatives Werk des Fotografen Daido Moriyama, und Zeichnungen des Malers Tomoo Gokita. Außerdem wird in Kürze ein besonderes, einzigartiges Gemälde des zeitgenössischen Künstlers Takeru Amano für WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO erhältlich sein.

Neben „Fashion" und „Art" gibt es auf der Online-Plattform noch eine dritte Kategorie, „Content", die Interviews und Dialogartikel mit den kooperierenden Marken umfasst. YOHJI YAMAMOTO Inc. wird von Zeit zu Zeit Inhalte veröffentlichen, die das neue Projekt WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO noch mehr genießen lassen.

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO plant, im Herbst 2022 einen Flagship-Store in Japan zu eröffnen, um das Omnichannel-Geschäft weiter auszubauen.

Start: Mittwoch, 20. Juli 2022

