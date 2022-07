9.500 Gäste besuchten Public Viewing bei Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz

Keine Zwischenfälle trotz ausgelassener Stimmung

Wien (OTS) - Die triumphalen Leistungen in der Gruppenphase und der damit verbundene Aufstieg ins EM-Viertelfinale waren eine kleine Sensation. Im „vorgezogenen Finale“ gegen Deutschland sollte es am Ende für das großartig spielende Frauen-Nationalteam leider knapp nicht reichen.

Der guten Stimmung bei Österreichs größtem Public Viewing auf dem Wiener Rathausplatz tat die Niederlage dennoch keinen Abbruch: Insgesamt 9.500 Gäste hofften, fieberten und litten bis zum Abpfiff mit den österreichischen Sportheldinnen.

Bürgermeister Michael Ludwig, Impulsgeber zur Live-Übertragung vor dem Rathaus, war am Abend selbst zum Film Festival gekommen, um mit zahlreichen Fans und Kolleg*innen aus der Wiener Stadtregierung gemeinsam die ÖFB-Elf anzufeuern.





Bürgermeister Ludwig gratuliert zu „herausragender Leistung“

„Trotz eines großartigen und beherzten sportlichen Einsatzes bis zur letzten Minute ist das ÖFB-Team heute leider aus dem Turnier ausgeschieden. Ich möchte unserem Frauen-Nationalteam – allen Spielerinnen, Trainer*innen und Betreuer*innen – dennoch von ganzem Herzen zu dieser herausragenden Leistung bei der Europameisterschaft in England gratulieren. Der Fußball der Frauen nimmt völlig zurecht einen immer höheren Stellenwert ein. Ich freue mich sehr, dass wir dem mit der Live-Übertragung auf dem Wiener Rathausplatz Rechnung tragen und derart viele Wiener*innen für das Frauen-Nationalteam und den Frauensport insgesamt begeistern konnten“, sagte Ludwig.

Neben Bürgermeister Ludwig nahmen auch Frauen-Stadträtin Kathrin Gaál, Innovations-Stadträtin Ulli Sima und Sport-Stadtrat Peter Hacker am Public Viewing teil.

Seitens des Veranstalters, der stadt wien marketing gmbh, waren am Abend keine nennenswerten Zwischenfälle zu berichten: Trotz des großen Publikums verlief der Ablauf reibungslos. Die Besucher*innen verhielten sich überwiegend vorbildlich.

Aufgrund des Ausscheidens des österreichischen Nationalteams sind aktuell keine weiteren Live-Übertragungen der Fußball-Europameisterschaft 2022 auf dem Wiener Rathausplatz geplant. Stattdessen widmet sich das Film Festival wieder ganz seinem erstklassigen Musikfilmprogramm:



Am Freitagabend können Besucher*innen die Filmmusikikone Hans Zimmer hautnah bei „Hollywood In Vienna“ auf der Großleinwand erleben. Am Samstag, 23. Juli, sorgen die Toten Hosen mit ihrem Konzertmitschnitt aus dem Wiener Burgtheater für gute Stimmung auf dem Rathausplatz und tags darauf gibt es – wie jeden Sonntag – mit „Carmen“ wieder eine hochkarätige Produktion der Wiener Staatsoper zu sehen.

Das 32. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz ist täglich von 11 Uhr bis Mitternacht geöffnet und findet noch bis einschließlich 4. September 2022 statt.

Das vollständige Programm mit all seinen Side-Events ist unter www.filmfestival-rathausplatz.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Stadt Wien Marketing GmbH

Noah Schönhart

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 319 82 00

schoenhart @ stadtwienmarketing.at

www.stadtwienmarketing.at