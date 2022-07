LIFTE H2 und Burckhardt Compression geben ihre Zusammenarbeit für Wasserstoffprojekte bekannt

Berlin (ots/PRNewswire) - LIFTE H2, ein Unternehmen zur Entwicklung von Wasserstoffinfrastrukturen mit Hauptsitz in den USA und einer deutschen Tochtergesellschaft, und der Kompressorenhersteller Burckhardt Compression mit Hauptsitz in der Schweiz haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ein gemeinsames Angebot von Wasserstofflösungen für den Markt zu entwickeln.

Die Kombination der Produkt- und Projektentwicklungsdienste von LIFTE H2 mit der Technologie und den globalen Servicekapazitäten von Burckhardt Compression bietet unseren Kunden einen differenzierten, langfristigen und integrierten Mehrwert.

LIFTE H2 implementiert fortschrittliche Produkt- und Dienstleistungs-Roadmaps, koordiniert mit einer Kampagne von Infrastrukturprojekten und einem kollaborativen Geschäftsmodell, das Unternehmenspartnern ein höheres Maß an Kontrolle über ihren zukünftigen kohlenstoffarmen Energiebedarf bietet. In Verbindung mit der herausragenden Hochdruck-Kompressortechnologie von Burckhardt Compression wird ein differenziertes Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Kostenniveau der Infrastruktur für schwer zu dekarbonisierende Anwendungen erreicht und die Industrie auf dem Weg zum Massenmarkt für Wasserstoff vorangebracht.

Um die Komplexität der sich entwickelnden Lieferkette in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit in den Griff zu bekommen, hat LIFTE H2 die fortschrittlichste digitale Plattform der Wasserstoffbranche für das Asset Performance Management entwickelt. Um den Wert dieser Plattform zu steigern, erweitert Burckhardt Compression das gesamte Serviceangebot um sein anlagenspezifisches Know-how, seine Maschinenüberwachung und seine Wartungsfunktionen.

Burckhardt Compression hat in den letzten Jahrzehnten umfangreiche Erfahrungen und Know-how in Wasserstoff-Kompressionslösungen gesammelt und entwickelt die Kompressionstechnologie für Energie- und Mobilitätsanwendungen kontinuierlich weiter. Mit einer Firmengeschichte von über 178 Jahren unterhält Burckhardt Compression ein globales Fertigungs- und Serviceangebot, liefert neue Kompressionslösungen und unterstützt Kunden mit einem umfassenden Serviceangebot über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Informationen zu Burckhardt Compression Burckhardt Compression ist der weltweite Marktführer für Kolbenkompressorsysteme und der einzige Hersteller und Serviceanbieter, der die gesamte Bandbreite an Kolbenkompressortechnologien und Dienstleistungen abdeckt. Die maßgeschneiderten Kompressorsysteme des Unternehmens werden in den Bereichen Gasgewinnung und -verarbeitung, Gastransport und -lagerung, Raffinerie, Chemie, Petrochemie sowie in den Bereichen Industriegas und Wasserstoffmobilität und Energie eingesetzt. Die führende Technologie von Burckhardt Compression, das breite Portfolio an Kompressorkomponenten und die umfassende Palette an Dienstleistungen helfen Kunden auf der ganzen Welt, die optimale Lösung für ihre Kolbenkompressorsysteme zu finden. Seit 1844 entwickelt das hochqualifizierte Personal des Unternehmens überlegene Lösungen und setzt Maßstäbe in der Gasverdichtungsbranche.

Informationen zu LIFTE H2 LIFTE H2 wurde im April 2021 gegründet, um energieintensiven Unternehmen, die ihren schwer zu dekarbonisierenden Energiebedarf selbst in die Hand nehmen wollen, eine umfassende Wasserstoffinfrastruktur und Produktentwicklungslösungen zu bieten. LIFTE H2 erreicht dies durch die Entwicklung, die Lieferung und den Betrieb von Wasserstoffversorgungsketten der nächsten Generation, die Kosten, Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit bieten und mit einem umfassenden Technologie- und Service-Ökosystem skalierbar sind. LIFTE H2 verfügt über umfangreiches Wasserstoff-Know-how und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen, branchenführenden Produkt- und Projektentwicklung in der Wasserstoffindustrie.

