Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

Von „Drei Sichtweisen“ in Baden bis zu den „Keltentagen“ in Asparn

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Freitag, 22. Juli, wird um 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden die Gemeinschaftsausstellung „Drei Sichtweisen" des gelernten Textildesigners Kurt Welther, der Malerin Julia Welther-Vargha sowie der ausgebildeten Gold- und Silberschmiedin Nora Welle eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 31. Juli; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr. Nähere Informationen beim Kulturamt Baden unter 02252/86800-521 und e-mail maria.peschka @ baden.gv.at.

Im Projektraum Wohnzimmer des Kunstvereins Baden wiederum, einem ehemaligen Textil-Geschäft, ist noch bis 9. September eine Installation von Minna Antova zu sehen, die unter Verwendung von Braille-Schrift-Texten, Papier, Bleistift, Pigmenten, Bindern und fossilen Objekten die Textur der Erinnerung auflöst. Nähere Informationen beim Kulturamt Baden unter 02252/86800-520 bzw. e-mail art.vienna @ aon.at.

Am Samstag, 23. Juli, wird um 17 Uhr in der Galerie Kultur•Punkt in Hardegg die Ausstellung „Bilder erzählen“ von Renate Hamernik eröffnet, in der die Künstlerin von der Vergangenheit, von Sehnsuchtsorten, stimmungsvollen Landschaften, Blütenzauber und Gefühlen erzählt. Ausstellungsdauer: bis 31. Juli; Öffnungszeiten:

Samstag, Sonn- und Feiertag von 14 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung. Nähere Informationen unter 0660/6534025, e-mail brigitte.woletz @ kulturpunkt-hardegg.com und www.kulturpunkt-hardegg.com.

Ebenfalls am Samstag, 23. Juli, lädt der Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich ab 13 Uhr zu einer Kuratorinnenführung mit Frederike Sperling durch die Ausstellung „Liminal Space Records“. Weiter geht es mit der Performance „Glass“ von Rowdy SS, einer performativen Weiterentwicklung der gleichnamigen ortspezifischen Installation des Künstlers, am Dienstag, 26. Juli, ab 19 Uhr. Anmeldungen unter e-mail anmeldung @ kunstraum.net; nähere Informationen beim Kunstraum NOE unter 01/9042111, e-mail office @ kunstraum.net und www.kunstraum.net.

Schließlich veranstaltet das MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya am Samstag, 23., und Sonntag, 24. Juli, „Keltentage“, bei denen jeweils von 10 bis 17 Uhr historische Darsteller im historischen Freigelände lagern und Einblicke in den Lebensalltag und das Handwerk der Kelten geben. Demonstriert werden dabei etwa die eisenzeitliche Schmiedekunst, Keramik mit den Techniken der Kelten und historische, originalen Fundstücken nachempfundene Werkzeuge und Waffen. Auch die Beantwortung von Fragen, wie der keltische Speisezettel aussah und welche Götter sie verehrten, ist Teil des Programms. Nähere Informationen unter 02572/20719, e-mail info @ mamuz.at und www.mamuz.at.

