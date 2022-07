Brünn feiert 200. Geburtstag von Gregor Mendel

Wiens Partnerstadt ehrt den Begründer der Genetik mit Festlichkeiten

Wien (OTS/RK) - Am 20.Juli 2022 hätte Gregor Mendel seinen 200. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass organisiert Wiens Partnerstadt Brünn noch bis 24. Juli 2022 ein Mendel-Festival unter der Schirmherrschaft der UNESCO-Kommission. Neben einem Auftritt der Band Kool & the Gang („Celebration“) führt die Brünner Philharmonie auch die Glagolitische Messe von Leoš Janáček auf, die via Livestream im Internet übertragen wird. Außerdem findet eine Internationale Genetik-Konferenz statt, an der auch Nobelpreisträger*innen teilnehmen. Ein Versöhnungsmarsch gedenkt den Opfern des Brünner Todesmarsches 1945.

Brünn war Mendels Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Der mährisch-österreichische Priester des Augustinerordens und ab 1868 Abt der Brünner Abtei wurde mit seinen Forschungen posthum weltberühmt. Seine Experimente mit der Kreuzung verschiedener Erbsensorten führten zu den „Mendelschen Regeln der Vererbung“ und machten ihn zum Begründer der Genetik. Brünn ist die zweitgrößte Stadt Tschechiens und Partnerstadt von Wien, wo Mendel u.a. studierte und mit der er bis zu seinem Lebensende verbunden blieb.

Das Brünner Mendel Festival im Internet(Englisch und Tschechisch): https://www.mendelje.cz/en/

Informationen zum Mendeljahr 2022 (Englisch und Tschechisch): https://www.mendel22.com/

EU-Projekt „GJM 200“ in Brno und Wien

Um die Bedeutung des Wissenschaftlers ins Gedächtnis zu rufen, startete auch das EU-Projekt „G.J.Mendels Vermächtnis für Wissenschaft, Kultur und Menschheit“. Die „Alte Brünner Abtei des Ordens des Hl. Augustinus“ und die Masaryk Universität in Tschechien, sowie die Uni Wien und die Universität für Bodenkultur erarbeiteten gemeinsam verschiedene Aktivitäten für die Öffentlichkeit. So wird Gregor Johann Mendels Gewächshaus in Brno restauriert und kann dann als multifunktionales Gebäude für Vorträge, Seminare etc. genutzt werden. Weiters verfolgen drei verschiedene Gregor-Mendel-Walks dessen Leben in Wien, und das Naturhistorische Museum bietet Workshops für Schulklassen an. Mehr Informationen hier.

