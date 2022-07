AK Kärnten - Sommerbibliotheken: Lesespaß für Badegäste

AK-Sommerbibliotheken versorgen Badegäste am Wörthersee wieder mit Lesestoff.

Klagenfurt (OTS) - Von 13. Juli bis 3. September versorgen die AK-Sommerbibliotheken Badegäste am Wörthersee wieder mit Lesestoff. 1.500 Bücher zum Verleih bietet die Bücherinsel im Strandbad Klagenfurt. Vom AK-Bücherboot werden vier Strandbäder und die Anlegestelle bei der Gewerkschaft in Krumpendorf, bestückt mit jeder Menge Lesestoff aus unterschiedlichen Genres, angesteuert.

„Mit unseren AK-Sommerbibliotheken – dem Bücherboot und der Bücherinsel – bieten wir den Kärntnerinnen und Kärntnern einen einzigartigen Service bei herrlichem Ambiente direkt am See“, so AK-Präsident Günther Goach. Das AK-Bücherboot macht mit einer großen Auswahl an Literatur auch heuer wieder bei den Strandbädern in Klagenfurt, Loretto, beim Parkbad sowie Bad Stich in Krumpendorf und bei der Anlegestelle der Gewerkschaft in Krumpendorf Halt. Jeweils eine Stunde können Badegäste auf der schwimmenden Bibliothek nach Lust und Laune schmökern und sich mit Büchern und Magazinen eindecken. Die AK-Bücherinsel am Mittelsteg steht den Badegästen im Strandbad Klagenfurt von Montag bis Sonntag von zehn bis einschließlich 18 Uhr zur Verfügung.

Digitaler Lesespaß

„Das Bücherangebot des AK-Bücherbootes und der AK-Bücherinsel ist so vielseitig, dass für jeden etwas dabei ist. Und wer doch nichts findet, kann online in über 100.000 Titeln stöbern und sich die gewünschte Literatur schnell und unkompliziert bestellen“, erklärt Roman Huditsch, Leiter der AK-Bibliotheken Kärnten. Auch eine riesige Auswahl an eBooks, Hörbüchern und das Streaming-Angebot filmfriend stehen für alle Kärntner mit Lesekarte bereit. Und wer in das „digitale Lesen“ von eBooks erst einmal reinschnuppern möchte, kann sich ganz einfach einen eBook-Reader für zwei Wochen ausborgen.

Mit Lesekarte zum Lesevergnügen

„Wer die AK-Sommerbibliotheken nutzen möchte, aber noch keine Lesekarte hat, kann sich ganz einfach bei unserem Team vor Ort anmelden“, so Huditsch. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren (mit gültigem Schülerausweis länger) nutzen das Angebot kostenlos. Erwachsene zahlen einmalig nur zehn Euro – für ein lebenslanges Lesevergnügen. Die Bücher können direkt am Boot, bei der Bücherinsel oder bei der automatische Rückgabestation vor der AK-Bibliothek am Bahnhofplatz in Klagenfurt zurückgegeben werden.

Fahrplan Bücherboot

Um 10.15 Uhr wird der Anker im Strandbad Klagenfurt gelichtet und ab 10.30 Uhr im Strandbad Loretto wieder für eine Stunde ausgefahren. Um 12.30 Uhr macht das Bücherboot Halt beim Parkbad Krumpendorf und fährt dann weiter zur Anlegestelle der Gewerkschaft in Krumpendorf – hier wird nur für 45 Minuten Halt gemacht. Letzte Station ist Bad Stich wo Badende um 15 Uhr mit dem umfangreichen Literaturangebot versorgt werden.





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Kärnten

Ferdinand Hafner

050 477 - 2401

f.hafner @ akktn.at

kaernten.arbeiterkammer.at