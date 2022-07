„Eurovision Young Musicians“-Finale aus Montpellier im ORF: 19-Jähriger Alexander Svetnitsky-Ehrenreich vertritt Österreich

Am 24. Juli um 22.15 Uhr in ORF 2 – präsentiert von Teresa Vogl

Wien (OTS) - Zum 20. Mal seit 1982 findet heuer der renommierte Klassik-Nachwuchswettbewerb „Eurovision Young Musicians“ statt. Beim Finale des EBU-Contests, der alle zwei Jahre (außer pandemiebedingt 2020) ausgetragen wird – diesmal im französischen Montpellier –, wird Österreich vom 19-jährigen Klarinettisten Alexander Svetnitsky-Ehrenreich vertreten. Der in Wien geborene und in Lustenau in Vorarlberg aufgewachsene Student der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien tritt gegen junge Künstler/innen weiterer acht europäischer Nationen an. Neben Österreich und Gastgeber Frankreich sind diesmal Belgien, Deutschland, Norwegen, Polen, Schweden, Kroatien und Tschechien mit dabei. Im Rahmen des Montpellier Festivals werden die neun Kandidatinnen und Kandidaten – drei junge Damen und sechs Burschen – gemeinsam mit dem Orchestre National Montpellier Occitanie unter der Leitung von Pierre Dumoussaud am Samstagabend in der Opéra Berlioz auftreten. Alexander Svetnitsky-Ehrenreich rittert mit Carl Maria von Webers Konzert für Klarinette und Orchester No. 2, Es-Dur, 3. Satz „Alla Polacca“ um den Titel „Eurovision Young Musician“. Der ORF zeigt eine Aufzeichnung der Finalshow am Sonntag, dem 24. Juli 2022, um 22.15 Uhr in ORF 2, für das TV-Publikum präsentiert von Teresa Vogl. Für die Bildregie zeichnet der französische Regisseur Franck Broqua verantwortlich.

Vogl: „Stimmung ist fantastisch!“

„Wir sind bereits in Montpellier angekommen und die Stimmung ist fantastisch“, freut sich ORF-Kulturmoderatorin Teresa Vogl. „Lauter junge Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa, die dem großen Live-Event vor einem Millionenpublikum entgegenfiebern. Eine tolle Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und Nervenstärke zu beweisen. Ich freue mich schon sehr auf die Moderation der ORF-Übertragung dieses internationalen Großereignisses und drücke natürlich unserem Kandidaten Alexander die Daumen. Möge der oder die Beste gewinnen!“, so Vogl.

Alle neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Belgien (RTBF): Thaïs Defoort, Violoncello

Deutschland (WDR): Philipp Schupelius, Violoncello

Frankreich (Radio France): Maxime Grizard, Violoncello

Kroatien (HRT): Ivan Petrović-Poljak, Klavier

Norwegen (NRK): Alma Serafin Kraggerud, Violine

Österreich (ORF): Alexander Svetnitsky-Ehrenreich, Klarinette

Polen (TVP): Milena Pioruńska, Violine

Schweden (SVT): Lukas Flink, Posaune

Tschechien(CT): Ondřej Matejča, Violine

Rachlin, Baich, Tjeknavorian: Österreichische Klassikstars als frühere „EYM“-Teilnehmer

Seit seiner Gründung im Jahre 1982 avancierte „Eurovision Young Musicians“ rasch zu einem der bedeutendsten internationalen Musikwettbewerbe für aufstrebende Klassiktalente. Bei dem von der European Broadcasting Union gemeinsam mit einer europäischen Fernsehanstalt organisierten Event beweisen europäische Nachwuchsmusiker/innen im Alter zwischen 12 und 21 Jahren ihr musikalisches Talent vor einer internationalen Fachjury. Österreichische Künstler/innen wie Julian Rachlin, Lidia Baich oder Emmanuel Tjeknavorian haben bisher bei „Eurovision Young Musicians“ gewonnen oder teilgenommen und damit ihre Weltkarriere begonnen. Zuletzt hat für Österreich 2014 der international angesehene Violinist Ziyu He den Sieg davongetragen. 2016 errang Kontrabassist Dominik Wagner den dritten Platz. 2018 nahm Österreich nicht teil.

Mehr zu Alexander Svetnitsky-Ehrenreich

Im Frühjahr 2021 erspielte Alexander Svetnitsky-Ehrenreich sowohl den Titel des Landes- als auch des Bundessiegers beim Wettbewerb „Prima la Musica“ mit Höchstpunktezahl. Zudem gewann er 2021 den Wiener Wettbewerb „Musica Juventutis“. Bisher wirkte der Klarinettist bei Orchestern wie dem International Orchestra Institute Attergau, der Bläserphilharmonie Salzburg, der Südwestdeutschen Philharmonie und vielen anderen mit. Mit 17 Jahren war der hochtalentierte gebürtige Wiener in der Klasse von Reinhard Wieser, derzeit studiert er bei Alexander Neubauer.

