Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien: Waldbrandgefahr in Wien weiterhin extrem hoch!

Wien (OTS) - Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien rät auf Grund der anhaltenden Trockenheit weiterhin zur besonderen Vorsicht und bei Waldbränden sofort die Notrufnummer 122 der Feuerwehr zu wählen!

Die brandgefährliche Situation auf Grund der Trockenheit in den Wiener Wäldern bleibt weiterhin bestehen. Rauchen, Grillen und Hantieren mit offenem Feuer im Wald und in unmittelbarer Nähe zum Wald bleibt daher weiterhin verboten!

Der Boden unserer Wälder und Wiesen ist bis in Tiefen von über 20 cm vertrocknet was die Waldbrandgefahr noch massiv verstärkt. Die Verordnung zur Verhinderung von Waldbränden gilt bis auf weiteres und kann erst bei längerem, nachhaltigem Regen wieder aufgehoben werden. Das Grillen in privaten Gärten außerhalb des Gefährdungsbereiches des Waldes ist erlaubt. Die Stadt Wien mahnt aber angesichts der Trockenheit zu besonderer Vorsicht.

Weiterhin strenge Kontrolle durch Forstbetrieb

In den Wiener Waldgebieten wird von Förster*innen der Stadt Wien weiterhin streng kontrolliert.

