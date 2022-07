Schnabl zu Strompreisrabatt: „Preisentwicklung und hohe Inflation gehen ungehindert weiter!“

LHStv. Schnabl stimmte in der Regierungssitzung – wie auch FPÖ-Landesrat Waldhäusl – „frei Landtag“, da es einiger Adaptierungen bedarf

St. Pölten (OTS) - "Schön zu sehen, dass aus dem 22. September nun der 25. Juli geworden ist und es ist zu begrüßen, dass es erste Entlastungsmaßnahmen gibt. Aber wir haben immer gesagt, dass Maßnahmen entlastend und treffsicher sein müssen – und der Strompreisrabatt ist lediglich entlastend! Das heißt: Diese Maßnahme hilft nicht, dass irgendein Preis in unserem Land gesenkt wird! Deswegen bedarf es weiterer Anpassungen, die wir in der Sonderlandtagssitzung am kommenden Montag, dem 25. Juli, zur Abstimmung bringen werden!“, so LHStv. Franz Schnabl in einem ersten Statement.

