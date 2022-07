VP-Mahrer/Klika: Reduktion der Wiener Bädertarife gegen Hitze und Teuerung

Stadt Wien erhöhte diesen Sommer den Bädereintritt auf 6,20 EUR – VP-Forderung: 3,00 EUR „Wiener Sommertarif“ jetzt!

Wien (OTS) - Die Hitzewelle hat Wien fest im Griff. Während die Stadt versucht den Hitzeaktionsplan zu starten, wird auf einfache Maßnahmen vergessen. So gab es in den letzten Jahren einen eigenen Corona-Tarif mit 3,00 EUR. Der Preis für ein Tagesticket wurde jedoch von neos-Stadtrat Wiederkehr mittlerweile auf 6,20 EUR gesetzt. „Bereits seit Monaten fordern wir eine Reduktion der Wiener Bädertarife in Zeiten wo sich eine Krise mit der nächsten die Hand reicht. Vor allem die Teuerung hält die Wienerinnen und Wiener fest im Griff“, so die Bädersprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Julia Klika.

Wiener Sommertarif - Zuversicht in Zeiten der Teuerung geben

Gerade Schwimmbäder sind in Wien für viele Menschen ein wichtiger Zufluchtsort, um sich zumindest für ein paar Stunden abzukühlen. „Wir fordern einen sofortigen „Wiener Sommertarif“ von 3,00 EUR statt 6,20 EUR. Diese Maßnahme würde den Wienerinnen und Wienern wirklich helfen, nicht nur in der Hitze, sondern auch in Zeiten der Teuerung“, so Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Stadtrat Karl Mahrer.

