Value One expandiert weiter in Polen: Grundsteinlegung für neues MILESTONE Student Living

Gemeinsam mit seinem strategischen Partner Nuveen Real Estate setzt Value One seine internationale Expansion fort.

Wien/Wrocław/Breslau (OTS) - Am 20. Juli feierte Value One die Grundsteinlegung seines zweiten MILESTONE Student Living in Wrocław/Breslau, Polen, das ab 2023 Platz für 510 Studierende bietet. Mit dem Projekt stärkt Value One seine Rolle als einer der führenden Anbieter im Bereich Student Living in Europa.

Das neue Projekt in Wrocław/Breslau, MILESTONE Fabryczna, wird in einem aufstrebenden Stadtteil in der Nähe der Altstadt entwickelt und bietet ab Herbst 2023 insgesamt 510 Betten. Mit MILESTONE Fabryczna wird das Portfolio in Wrocław, Polen, um einen zweiten MILESTONE Student Living Standort komplettiert. Bereits 2021 akquirierten die strategischen Partner Nuveen Real Estate und Value One MILESTONE Wrocław Ołbin mit 153 Betten in der Nähe der Technischen Hochschule, das aktuell um 133, auf gesamt 286 Betten erweitert wird. Mit dem neuen Projekt wächst das Angebot der strategischen Partner Nuveen Real Estate und Value One im Bereich Premium Student Living weiter.

Sebastian Gruber, Geschäftsführer von Value One Development International: „Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch den Grundstein für das zweite MILESTONE Student Living in Polen legen können. Ich wünsche allen unseren Partnern und Mitarbeitenden viel Erfolg bei der Fertigstellung des Projektes!“

„Polen ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte mit einer hohen Nachfrage nach studentischem Wohnen. Mit den beiden aktuellen Projekten in Wrocław setzen wir unsere starke Expansion fort“, so Dr. Andreas Köttl, CEO der Value One.

Starke Partner für neue Projekte

Bei den beiden Projekten in Polen arbeitet Value One mit dem erfahrenen Team von AKRON zusammen, DORACO ist als Generalunternehmer tätig.

„Unser Portfolio beinhaltet mehrere hundert fertiggestellte Projekte in ganz Polen, in allen Bereichen der Bauindustrie. Mit MILESTONE Wrocław Ołbin sind wir in den Breslauer Markt eingestiegen, MILESTONE Fabryczna ist das nächste Projekt. Wir hoffen, durch unsere Bautätigkeit zu einer guten Entwicklung der Region Niederschlesien beizutragen und freuen uns auf weitere Projekte“, sagt Angelika Cieślowska, Präsidentin des Management Boards von DORACO.

Die Expansion in Wrocław ist ein erster Schritt für die beteiligten Partner, die in den nächsten Jahren auf weiteres Wachstum auf dem polnischen Markt setzen.

„MILESTONE wächst schnell, und wir werden unsere Strategie in wachsenden Märkten in ganz Europa fortsetzen. Polen wird dabei eines unserer Zielländer für neue Projekte sein“, so Dr. Andreas Köttl. „Unser Ziel ist, einer der führenden Anbieter von Serviced Living in Europa zu sein, und mit Nuveen Real Estate haben wir einen bewährten Partner, um unsere Vision zu verwirklichen.

Über MILESTONE, eine Marke von Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadt-quartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Bis 2024 werden mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien leben und arbeiten. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Marke MI-LESTONE Student Living in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen.

MILESTONE Student Living verfolgt ein ALL-IN Konzept und kombiniert voll möblierte Apart-ments mit höchstem Design und Qualitätsansprüchen, eine Vielzahlt an Community Areas sowie einer internationalen Community Durch den MILESTONE Passport haben die Bewoh-nerInnen bis zu 2 Wochen pro Jahr die Möglichkeit, Urlaub in einem anderen MILESTONE Haus zu machen. Seit der Eröffnung des ersten Hauses, MILESTONE Vienna Prater im Jahr 2013 wurden weitere 10 Studentenwohnheime in Österreich, Polen, Portugal, Deutschland und den Niederlanden eröffnet. Mit über 2.600 Apartments in Betrieb ist MILESTONE ein eu-ropaweit agierender Studentenwohnheimbetreiber und auf Expansionskurs in Europa. www.value-one.com www.milestone.net

Über Nuveen Real Estate

Nuveen Real Estate ist mit einem verwalteten Vermögen von 144 Milliarden US-Dollar einer der größten Immobilien-Investmentmanager der Welt. Nuveen Real Estate verwaltet eine Reihe von Fonds und Mandaten, sowohl für öffentliche als auch für private Investitionen, und deckt sowohl Fremd- als auch Eigenkapital in verschiedenen Regionen und Anlagestilen ab und bietet Zugang zu allen Aspekten der Immobilienanlage. Mit über 85 Jahren Erfahrung mit Immobilieninvestments und mehr als 660+ Mitarbeitern* in über 30 Städten in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, bietet die Plattform eine beispiellose geografische Reichweite, die mit fundierter Branchenexpertise gepaart ist. www.nuveen.com/realestate

* Beinhaltet 330+ Fachleute für Immobilieninvestitionen, unterstützt von weiteren 330+ Nuveen-Mitarbeitern.

Quelle: Nuveen, 30. September 2021

Über DORACO

Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. gehört zur familiengeführten Hass Holding und arbeitet seit 30 Jahren daran, seine Position als eines des führenden Generalunternehmen auf dem polnischen Markt zu stärken. Das Unternehmen hat eine dreistellige Zahl an Immobilienprojekten im Wert von mehreren hundert Millionen Euro abgeschlossen, darunter komplexe Projekte wie zwei Terminals des Flughafens sowie ein Konferenz- und Messezentrum in Gdańsk/ Danzig, eine Produktionsanlage für Stahl für Offshore-Windparks in Szczecin/ Stettin, die Wellenbrecher für das LNG-Terminal in Świnoujście/ Swinemünde und das Centrum Marszałkowska in Warszawa/Warschau. Derzeit ist DORACO u.a. beim Bau eines Kinder- und Jugendtrainingscenters sowie dem Umbau des Städtischen Stadions in Szczecin/ Stettin, einem Entwicklungsprojekt in Gdańsk/Danzig sowie bei einer US-Militärbasis in Redzikowo als Generalunternehmer tätig. Dabei legt DORACO besonderen Wert darauf, junge Ingenieur:innen zu fördern, indem sie in ganz Polen Erfahrungen sammeln können. www.doraco.pl

Über AKRON

Die AKRON Group ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft, die auf den Erwerb, die Entwicklung und das Management von Gewerbeimmobilien in Österreich, Polen und Deutschland spezialisiert ist. AKRON verfügt über ein hoch engagiertes Team von Entwicklungs- und Projektmanagern mit umfassender Erfahrung auf dem österreichischen und polnischen Markt. Dadurch kann AKRON jeden Aspekt komplexer Entwicklungsprojekte verwalten und kontrollieren. Die Erfahrung von AKRON aus fast drei Jahrzehnten und die enge Vernetzung mit Experten aus Wirtschaft, Handel und öffentlicher Hand bilden ein solides Fundament für Investitionsmöglichkeiten von außergewöhnlichem Wert. Das hochprofessionelle Entwicklungsmanagement von AKRON zeichnet sich durch zukunftsorientierte Strategien und termintreue Projektumsetzung bei gleichzeitiger Kostenkontrolle aus. www.akron-group.com/

