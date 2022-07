Live von den Bregenzer Festspielen 2022: Neue Seebühnenproduktion „Madame Butterfly“ am 22. Juli in ORF 2

Dacapo am 13. August in 3sat

Wien (OTS) - Nach der glanzvollen Eröffnung der 76. Bregenzer Festspiel gestern (20. Juli) präsentiert der ORF morgen, am Freitag, dem 22. Juli, das nächste Live-Ereignis vom Kulturfestival am Bodensee: Um 21.20 Uhr überträgt ORF 2 live-zeitversetzt die neue Seebühnenproduktion „Madame Butterfly“. 3sat zeigt ein Dacapo von Giacomo Puccinis Opernhit, der erstmals auf der spektakulären Seebühne zu erleben ist, am Samstag, dem 13. August, um 20.15 Uhr. Zum ersten Mal in Bregenz für die ORF-Bildregie verantwortlich ist auch Henning Kasten, der 13 Kameras dirigiert. Durch den Opernfernsehabend führt ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl.

„Madame Butterfly“ erzählt die tragische Geschichte der Geisha Cio-Cio-San, genannt Butterfly, die sich in den amerikanischen Marineoffizier Pinkerton verliebt. Er will sie nach japanischer Sitte heiraten, ohne damit eine dauerhafte Verbindung eingehen zu wollen. Butterfly liebt Pinkerton jedoch wirklich. Vergeblich wartet sie mit dem gemeinsamen Kind jahrelang auf die Rückkehr des Offiziers. Als Pinkerton eines Tages an der Seite seiner amerikanischen Frau auftaucht, um den Sohn zu holen, übergibt sie diesen und erdolcht sich.

Für die Inszenierung des dramatischen Werks, das zu den populärsten der Opernliteratur zählt, zeichnet der Regisseur und Intendant des Opernhauses Zürich, Andreas Homoki verantwortlich. Nach Bregenz hat er ein international erfolgreiches Team mitgebracht, das im magischen Bühnenbild von Michael Levine mit feinen Landschaftsmalereien japanisches Flair an den Bodensee zaubert. Die farbenfrohen Kostüme stammen von Antony McDonald, der auf der Seebühne bereits „Ein Maskenball“ und „La Bohème“ mit verantwortete. Die musikalische Leitung am Pult der Wiener Symphoniker hat Enrique Mazzola übernommen, der zuletzt am Bodensee „Rigoletto“ dirigierte. Die Hauptpartien singen Barno Ismatullaeva und Edgaras Montvidas, weiters wirken der Bregenzer Festspielchor und der Prager Philharmonische Chor mit.

Die TV-Übertragung wird auf der ORF-TVthek österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Die ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) überträgt „Madame Butterfly“ ebenfalls ab 21.20 Uhr.

Begleitend zur Opernübertragung zeigt ORF 2 u. a. zwei vom ORF Vorarlberg gestaltete Making-of-Dokumentationen: die „Unterwegs in Österreich“-Ausgabe „Madame Butterfly –Sehnsuchtsmigrantin am Bodensee“ (Samstag, 30. Juli, 16.30 Uhr, ORF 2) sowie die für 3sat produzierte Langfassung mit dem Titel „Madame Butterfly – Grenzenlose Sehnsucht am Bodensee“ (Samstag, 13. August, 22.45 Uhr).

