„Wenn das Herz passt, ist auch die Glatze egal!“: Neue „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am 25. Juli in ORF 2

Dritte Folge der 26. Staffel mit Singles aus der Steiermark, Kärnten, NÖ und Wien

Wien (OTS) - In Folge drei der neuen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison am Montag, dem 25. Juli 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 porträtiert Nina Horowitz die nächsten sechs einsamen Herzen auf der Suche nach der wahren Liebe. Diesmal begleitet sie drei Damen und drei Herren aus Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten. Mit dabei ist u. a. die 57-jährige Heilmasseurin und Schamanin Marissa, die grundsätzlich auf Männer mit reichem Haarwuchs steht, doch: „Wenn das Herz passt, ist auch die Glatze egal – er kann sich ja ein Kapperl aufsetzen.“ Obwohl erst 35, will Kundenbetreuer Manuel endlich der „Beziehungswegwerfgesellschaft“ entfliehen und eine Partnerin finden, mit der er den Lebensabend gemeinsam verbringen kann.

Alle sechs neuen Singles im Überblick:

Marissa, 57, Heilmasseurin und Schamanin aus der Steiermark, wurde einst von einem indischen Wahrsager vorhergesagt, dass Sie im Alter von 57 den Mann ihrer Träume kennenlernen wird. „Jetzt ist es so weit! Schauen wir, was passiert!“, freut sich die Kandidatin und glaubt an die Zukunft. „An einem Mann finde ich besonders sexy, wenn er einen Bart trägt oder ein bisschen längere Haare hat“, schwärmt sie im Interview. „Eine Glatze ist nicht so mein Geschmack, aber wenn das Herz passt, ist auch die Glatze egal – er kann sich ja ein Kapperl aufsetzen.“ Wenn Marissa Liebeslieder singt, dann packt sie die Sehnsucht nach der großen Liebe. Denn sie will kuscheln und tiefe Gespräche führen und nicht immer alles im Leben allein bewältigen müssen. Die Hobby-Schlagersängerin kann ihrem Zukünftigen nicht nur ein wunderbares Gute-Nacht-Lied singen, sondern auch die Stimmung mit munteren Jodelklängen aufheitern. Die Südsteirerin hatte bisher nur eine langjährige Beziehung. Nun ist sie wieder bereit, ihr Herz neu zu verschenken. „Jetzt möchte ich einen aufrichtigen Mann kennenlernen, der mit beiden Beinen im Leben steht und gleichzeitig zumindest ein bisschen Verständnis für Spiritualität mitbringt.“ Denn Marissa ist zwar sehr katholisch aufgewachsen, befasst sich heute aber leidenschaftlich mit dem „Göttlichen in jedem Menschen“ und arbeitet schamanisch. Auch die Erotik soll wieder Platz in ihrem Leben finden. „Sex gehört zu einer funktionierenden Beziehung einfach dazu.“ Wer also glaubt, dass der indische Wahrsager ihn vor Augen gehabt haben könnte, als er Marissa die große Liebe versprochen hat, ist herzlich dazu eingeladen, in die schöne Südsteiermark zu schreiben.

Manfred, 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Kärnten, steht auf die ungeschminkte Wahrheit und Natur pur. Nicht nur beim FKK-Baden in seiner Freizeit, sondern auch in der Liebe. „Meine Traumfrau soll Schwung haben und mit mir lachen, Hausverstand mitbringen, nicht stark geschminkt sein und zwischen 60 und 70 Kilo haben – denn ich will schon ein bisschen was zum Angreifen und keinen Hungerhaken.“ Der natürliche und humorvolle Single-Mann hat schon zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Leider, denn Manfred, der immer als Lkw-Fahrer unterwegs war, bereut, dass er wenig Zeit für die Familie hatte. Mittlerweile änderte er aber sein Leben: Der Kärntner hat einen neuen Job angenommen, bei dem er abends immer nach Hause kommen kann. Und diese Abende will er damit verbringen, seine Traumfrau zu verwöhnen. „Ich bewundere Sylvester Stallone in ‚Rambo‘ oder ‚Rocky‘. Aber auch, wenn ich nicht so muskulös bin wie er, kann ich mit meinen kleinen Muckis immer noch eine Frau auf Händen tragen!“ Wenn die neue Partnerin wie er das FKK-Baden mag, ist das natürlich ein Vorteil, aber kein Muss. In Villach-Land, wo Manfred lebt, gibt es viele Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten. Die Zukunft kann also kommen! Er hat bereits einen leeren Herzrahmen in seinem Wohnzimmer platziert. Jetzt fehlt nur noch das Foto mit der neuen Angebeteten …

Gaby, 58-jährige Außendienstmitarbeiterin aus Niederösterreich, kann auf Zahnpasta-Reste im Badezimmer und verstreute Kleidung in der ganzen Wohnung verzichten. „Mein neuer Partner sollte eine gewisse Ordnungsliebe mitbringen.“ Auch wäre es wünschenswert, wenn er über 1,80 m groß wäre. Denn die blondgelockte Weinviertlerin möchte sich beim neuen Mann anlehnen können! „Und außerdem will ich auch einmal wieder meine Highheels tragen“, kichert sie im Gespräch mit Nina Horowitz. Erotik und Sinnlichkeit sind für die Kandidatin das Salz in der Suppe. Doch dazu muss es der Richtige sein! Gaby wünscht sich einen „tollen, sexy Mann“, der ruhig auch ein kleines Bäucherl haben darf. Körperrasur ist unerwünscht, macht sie noch klar! Sie hat bisher drei Männern das Jawort gegeben. Warum die Ehen gescheitert sind, hat viele Gründe, aber sie ist auch durchaus selbstkritisch:

„Ich kann vielleicht manchmal meine Klappe nicht halten, aber das hat sich mit dem Älterwerden gelegt“, betont sie. Und so schließt die Außendienstmitarbeiterin auch eine vierte Ehe nicht aus. Aber da muss dann alles stimmen! Denn Gaby weiß ganz genau, was sie will: „Ich möchte jetzt in meinem Leben ‚ankommen‘ und die Wärme spüren, nach der ich schon immer auf der Suche war.“

Manuel, 35-jähriger Kundenbetreuer aus Wien, möchte sich nicht gerne von seinem Gegenüber in eine Schublade stecken lassen. Der Kandidat, der seine Tätowierungen am Oberkörper liebt, arbeitet bei einer Yachtversicherung. Selbst wünscht er sich kein teures Boot, beteuert er im Interview. Aber eine neue Frau! Über die „Liebesg’schichten“ möchte Manuel jetzt seinem Liebesglück auf die Sprünge helfen. Familienwerte, Verbundenheit und Ehrlichkeit sollen im gemeinsamen Leben mit einer neuen Partnerin großgeschrieben sein. „Ich wünsche mir eine Frau, die mit mir den gemeinsamen Lebensabend verbringen möchte“, offenbart der Wiener, obwohl er erst 35 ist! Seine sechsjährige Beziehung ging unter anderem in die Brüche, weil er seine Ex irgendwann für zu selbstverständlich genommen hat, gibt er zu. Diesen Fehler möchte der junge Single-Mann in Zukunft nicht mehr machen. Treue ist für Manuel ein wichtiges Thema, betrogen werden möchte er nicht mehr. „Das ist wie ein Stich ins Herz und fühlt sich furchtbar an. Wir leben ja mittlerweile in einer Beziehungswegwerfgesellschaft, in der man ganz schnell gegen jemanden anderen ausgetauscht wird, sobald sich Probleme ergeben.“ Er wünscht sich eine Frau zwischen 30 und 40 Jahren mit langen Haaren an seiner Seite, die sehr gerne sportlich, aber durchaus weiblich sein darf. Da hat er gar nichts dagegen, schmunzelt er …

Marie, 50 plus plus, pensionierte Hotelkauffrau aus Niederösterreich, fühlt sich definitiv noch sehr, sehr spritzig und jung. Nach dem genauen Alter möchte die rüstige Kandidatin nicht gefragt werden, das muss ja auch wirklich nicht sein, findet sie. „Manche Damen in meinem Alter sind scheintot. Ich bin das sicherlich nicht“, gibt sie scherzhaft zu Protokoll. Über die Sendung möchte die Niederösterreicherin einen neuen Herzenspartner finden, mit dem sie gemeinsame, schöne Jahre verbringen kann. „Der Partner, den ich suche, sollte noch fit und fröhlich sein und nicht dauernd über Krankheiten sprechen. Bewegung ist für mich Leben!“ Zweimal war Marie bisher verheiratet, ihr erster Mann war sehr karriereorientiert. Aber nach 14 Umzügen wurde es ihr zu viel und sie trennte sich. Ihren zweiten Mann, mit dem sie acht Jahre sehr glücklich zusammenlebte, lernte sie über eine Annonce in einer Seniorenzeitung kennen. „Er war ein Baron. Ich musste erst lernen, wie man sich in den aristokratischen Kreisen bewegt. Es wurde dann eine wunderbare Ehe.“ 2018 hatte das gemeinsame Glück leider ein jähes Ende, der geliebte Gatte verstarb. „Jetzt wünsche ich mir wieder eine Beziehung und bin mir sicher, dass ich über die Sendung den richtigen Mann kennenlernen werde.“ Am besten einen Gentleman. Betörend findet die fröhliche Bewerberin, wenn ein Mann gut duftet. Gepflegt soll er sein und ein hohes Niveau haben, das ist ihr wichtig, aber auf die Schönheit kommt es ihr nicht an, betont sie.

Hannes, 64-jähriger Handelsvertreter im Ruhestand aus Wien, sucht eine Frau, um mit ihr den Rest seines Lebens in Ruhe und Harmonie zu verbringen. „Sie wird bei mir Spatzl heißen, weil ich das irrsinnig lieb finde“, träumt Hannes schon jetzt. „Wenn sie diesen Kosenamen nicht mag, wird’s daran auch nicht scheitern“, lacht er im Gespräch. Das Wichtigste ist dem gebürtigen Salzburger, dass seine Zukünftige herzlich und lieb ist und dass sie seine Liebe auch annehmen und erwidern kann. Denn Hannes hat schwierige Zeiten hinter sich. 2001 kam es zu einem Wendepunkt in seinem Leben. Wie schon bei seiner Großmutter wurde auch bei ihm eine starke Sehbehinderung diagnostiziert und heute verfügt er nur noch über fünf Prozent Sehrest. Seine damalige Beziehung ist in dieser schwierigen Phase in die Brüche gegangen und Hannes hat einige Jahre gebraucht, um seine Fröhlichkeit wiederzugewinnen. Durch seine Sehschwäche kann er natürlich nicht alles wie früher wahrnehmen, aber „je näher mein Spatzl mir kommt, desto besser seh’ ich sie.“ Sein Alltag ist eingeschränkt, aber der Single-Mann ist Optimist. „Meine Kochkünste beschränken sich auf das Herrichten belegter Brote – deshalb wäre es sensationell, wenn mein Spatzl gut kochen könnte.“ Mit einem saftigen Schweinsbraten mit Kraut und Knödeln oder deftigen Kasnocken kann die neue Frau den humorvollen und gemütlichen Kandidaten also wahrhaft einkochen. Der Hobby-Musiker singt ihr dafür ein Ständchen, das verspricht er schon jetzt! Seit 17 Jahren lebt er nun in Wien. Hannes ist zufrieden mit sich und der Welt – das einzige, das ihm noch fehlt, ist genau die Richtige für ihn.

Weitere Details zur 26. Staffel „Liebesg'schichten und Heiratssachen" – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es ab 16. Juli samstags um 9.50 Uhr in ORF 2 bzw. um 10.45 Uhr in 3sat.

Auf Flimmit (flimmit.at) sind die neuen Folgen von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ immer ab Dienstag zu sehen. Alle bisherigen Staffeln der beliebten TV-Partnerbörse gibt es ebenfalls zum Streamen auf Flimmit, ebenso wie die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

