XXL-Fußball-Abend in ORF 1 mit ÖFB-Cup-Auslosung, Vienna – BW Linz, Salzburg – Austria & EURO-Viertelfinale Schweden – Belgien

Am 22. Juli ab 17.35 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - Ein echter XXL-Fußball-Abend wartet am Freitag, dem 22. Juli 2022, in ORF 1 auf die Fußballfans: Gleich drei Live-Spiele und die Auslosung zur zweiten Runde des ÖFB-Cups stehen dabei auf dem Programm.

Los geht es um 17.35 Uhr mit dem ÖFB-Cup-Lostopf. Um 17.55 Uhr steht das Schlagerspiel der 2. Liga Vienna – Blau Weiß Linz auf dem Programm. Kommentator ist Daniel Warmuth, sein Co ist Helge Payer. Studio-Host ist Bernhard Stöhr.

Weiter geht es um 20.15 Uhr mit dem Bundesliga-Auftakt Salzburg gegen die Wiener Austria. Im Studio analysieren Rainer Pariasek und Herbert Prohaska, Kommentatoren sind Thomas König und Roman Mählich.

Direkt danach geht es mit der Entscheidung im Frauen-EURO-Viertelfinalspiel Schweden – Belgien weiter. Kommentator ist Erwin Hujecek, durch die Sendung führt Kristina Inhof. Das komplette Viertelfinale ist live in ORF SPORT + bzw. im Stream in der ORF-TVthek zu sehen. Ebendort sind via Live-Stream bzw. als Video on Demand die beiden Live-Spiele aus der Ersten Liga bzw. der Bundesliga abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at