Festspielsommer in Zell am See!

Am Montag, 18. Juli 2022, starteten die Zeller Sommerkonzerte, die seit 57 Saisonen Festspiel-Flair in die Pinzgauer Bergstadt bringen.

Zell am See-Kaprun (OTS) - Dem Zeller Kulturverein als Organisator ist es erneut gelungen, eine interessante Mischung aus Bekanntem und Neuem zusammenzustellen. Zum ersten Mal dabei sind das Trio Parémi und das Alban Berg Ensemble. Das Kreisler Trio gastierte zum zweiten Mal in Zell am See und wurde dabei sogar auf ein Quintett erweitert. Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer mit dem Arista Trio sowie Peter Wächter mit dem Wiener Philharmonia Quartett sind beliebte Dauergäste und stehen stellvertretend für den hohen Qualitätsanspruch, den die Zeller Sommerkonzerte verkörpern.



Zeller Kulturverein freut sich auf die Saison

Das Team vom Zeller Kulturverein rund um Obmann Herbert Schöner freut sich, das Publikum erneut einen Sommer lang mit „Kammermusik auf Festspielniveau“, so das Motto der Veranstaltung, verwöhnen zu dürfen. Die Konzerte finden an jedem Montag zwischen dem 18. Juli und dem 22. August im Ferry Porsche Congress Center statt, Beginn ist jeweils 19:30 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

Zell am See-Kaprun Tourismus

Christina Schaireiter

PR & Medienmanagement

c.schaireiter @ zellamsee-kaprun.com

http://www.zellamsee-kaprun.com