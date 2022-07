Czernohorszky/Papai: Spatenstich für einen coolen Wasserspielplatz im Floridsdorfer Aupark!

Wien (OTS) - Zeit für Abkühlung an heißen Sommertagen? Schon bald wird es hierfür genügend Möglichkeit am neuen Wasserspielplatz im Floridsdorfer Aupark geben. Auf 100 m2 laden verschiedene Wasserspielelemente zu einem aufregenden Tag im Freien mit Wasserspaß ein. Das Fertigstellungsdatum des neuen Wasserspielplatzes im 21. Wiener Gemeindebezirk ist für voraussichtlich Herbst 2022 geplant.

„In Wien achten wir darauf, dass gerade Kinder während der heißen Sommermonate genügend Gelegenheiten haben, um sich abkühlen zu können. Unsere Wasserspielplätze sind der ideale Ort dafür, denn hier gibt’s für Kinder nicht nur Erfrischung, sondern auch jede Menge Spaß - und das bei freiem Eintritt.“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Es freut mich sehr, dass der Floridsdorfer Aupark durch kühlende Wasserspiele für alle noch besser nutzbar wird – gerade auch während der heißen Monate! Mit dem neuen Wasserspielplatz entsteht ein ausgelassenes Freizeitangebot für Familien und Kinder!“, zeigt sich Bezirksvorsteher Georg Papai voller Vorfreude auf die kommenden Eröffnungen.

Farbenfrohe Wasserspielgeräte

Zu entdecken wird es im Floridsdorfer Aupark beispielsweise eine Sprühsäule geben, aus deren oberen Ende ein Wasserschwall austritt. Durch Druck wird ein Wasserschirm gebildet, unter dem Kinder nach Lust und Laune plantschen können. Sechs Bodendüsen sorgen für zusätzliche Erfrischung.

Eine Besonderheit werden außerdem die sogenannten „Bodendrachen“ darstellen: In einer Kurve angeordnete Wasserstrahlen im Boden „speien“ Wasser, das durch eine Fächerdüse in alle Richtungen verteilt wird. Hält man eine der Wasserdüsen zu, so verändert sich das gesamte Sprühbild. Drei sogenannte „Sprühringe“ runden die bunte Palette an Wasser-spielgeräten ab: Die 2 Meter hohen Bögen sind mit Spritzventilen versehen, aus denen stetig Sprühregen austritt.

Schattenplatz und Anti-Rutsch-Belag

Am neuen Wasserspielplatz im Floridsdorfer Aupark wird zudem eine Holz-Schattenpergola mit Sitzgelegenheiten errichtet, die genügend Platz für ausgiebige Picknicks bietet. Die gesamte Fläche des Wasserspielplatzes wird mit einem speziell beschichteten Anti-Rutsch-Belag ausgestattet. Um die kostbare Ressource Wasser sparsam einzusetzen, werden die Spielgeräte mit einem sogenannten „Hand-Aktivator“ verknüpft, der diese bei Bedarf auslöst. Ein eigens installierter Temperatursensor stellt die Aktivierung der Wasserspielgeräte ab 25 Grad Celsius sicher.

Lebenswerte Klimamusterstadt

Der neue Wasserspielplatz im Floridsdorfer Aupark ist Teil des Förderprogramms „Lebenswerte Klimamusterstadt“ der Stadt Wien. Mit diesem Programm unterstützt die Stadt Wien Projekte der Bezirke, die für mehr Lebensqualität sorgen. Bis 2025 stehen pro Jahr 20 Mio. Euro für klimawandelanpassende Maßnahmen zur Verfügung. Damit werden unter anderem auch Kühlungsmaßnahmen – wie jene im Floridsdorfer Aupark - mitfinanziert.

Plitsch-platsch am Wasserspielplatz!

9 Wasserspielplätze und 115 Wasserspielmöglichkeiten in Parkanlagen bieten Abkühlung und Wasserspaß für Kinder aller Altersgruppen. Die Kinder erleben Wasser in verschiedenster Form und können damit experimentieren. Nicht nur Wasserspaß, sondern auch ausreichend Ruhezonen zum Entspannen sind garantiert. Die zwei größten Wasserspielplätze befinden sich auf der Donauinsel und beim Wasserturm in Favoriten. Bereits 2022 neu eröffnet wurden zwei Wasserspielplätze: 14., Baumgartner-Casino-Park sowie 19., Heiligenstädter Park. Weiterführende Informationen unter: wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/wasserspielplaetze.html

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pedram Seidi

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

Mobil: +43 676 8118 81084

Telefon: +43 1 4000 81853

pedram.seidi @ wien.gv.at