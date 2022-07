Ein Leben lang Freibier für die Fans des SV SPORTASTIC Spittal

Längste Freibieraktion in der Geschichte des österreichischen Fußballs: Der SV SPORTASTIC Spittal und Villacher Bier verschenken ein Leben lang Freibier!

Spittal (OTS) - Es ist der Traum jedes Fußballfans und die längste Freibieraktion in der Geschichte des österreichischen Fußballs: Der SV SPORTASTIC Spittal und Villacher Bier verschenken in diesem Jahr an gleich zwei Fans ein Leben lang Freibier für alle Spiele des Kärntner Traditionsklubs im Goldeckstadion. Verlost wird der bierige Gewinn einmal unter allen Käufern einer Saisonkarte für das Spieljahr 2022/23 und ein weiteres Mal über eine Rubbellosaktion, bei der unter den Spittaler Fußballfans und Villacher-Bier Trinkern mehrere tausend Lose verschenkt werden.

Ermittelt werden die Gewinner im Oktober bei einem Villacher-Bier Fest im Spittaler Goldeckstadion. Die besten Chancen auf „ein Leben lang Freibier“ haben die Saisonkarten Besitzer: Der Verkauf der Abos in drei Kategorien (Classic um 110 Euro, Premium mit Tribünenplatz um 140 Euro, Förderer um 199 Euro) startet ab sofort online auf www.svs1921.at/abo22-23.

Rückfragen & Kontakt:

SV SPORTASTIC Spittal: michael.pech @ svs1921.at