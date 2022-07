Fortem Technologies wird zum Schutz der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ausgewählt

Pleasant Grove, Utah und Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Die Fortem-Lösung für Luftraumsicherheit und -verteidigung wird in das Kommando- und Kontrollsystem des katarischen Innen- und Sicherheitsministeriums integriert, um ein Höchstmaß an Schutz vor den ständig zunehmenden Drohnenbedrohungen zu gewährleisten.

Fortem Technologies, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Luftraumsicherheit und -verteidigung zur Erkennung und Abwehr gefährlicher Drohnen, gab heute einen wichtigen Schritt zur Bekämpfung der wachsenden globalen Bedrohung durch abtrünnige UAVs bekannt. In Zusammenarbeit mit dem Vertriebspartner Smart Communication Systems wird Fortem Lösungen zur Drohnenabwehr für das katarische Innenministerium und das Safety and Security Operations Committee (SSOC) für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar stattfindet, bereitstellen.

Fortem Technologies und Smart Communication Systems sorgen nicht nur für ein verbessertes und noch nie dagewesenes Sicherheitsniveau bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, sondern werden auch weiterhin Drohnenabwehrsysteme für andere wichtige Veranstaltungen und Veranstaltungsorte in der Region bereitstellen.

„Fortem bietet Technologie und Dienstleistungen von Weltklasse", sagt Engineer Captain Rashid Fahad Alali, Sicherheitssystembeauftragter im Innenministerium von Katar und Leiter des Anti-Drohnen-Programms im SSOC. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Fortem Technologies als Ankeranbieter, um unsere Sicherheit rund um Doha zu verbessern."

Das Fortem SkyDome® System ist eine preisgekrönte End-to-End-Lösung zur Drohnenabwehr, die abtrünnige Drohnen aufspürt, besiegt und vor ihnen schützt. Das SkyDome-System klassifiziert Bedrohungen und entschärft sie autonom mit seiner Abfangdrohne DroneHunter®. Das Herzstück des Fortem SkyDome-Systems ist das TrueView® Radar, ein kompaktes, KI-fähiges, netzwerkfähiges Radar, das für den Einsatz in städtischen Umgebungen und an belebten, öffentlichen Orten wie Sportstadien und Flughäfen konzipiert ist.

„Die Regierung von Katar weiß, wie wichtig es ist, für die Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft und darüber hinaus umfassende Sicherheit vom Boden bis in die Luft zu gewährleisten", sagte Timothy Bean, CEO von Fortem Technologies. „Wir sind begeistert, dass wir mit Smart Communication Systems zusammenarbeiten können, um die beste Drohnenabwehr für die Sicherheit von Spielern, Sportfans und allen, die an der Organisation eines der meistgesehenen globalen Events seit Jahrzehnten beteiligt sind, zu gewährleisten."

„Nach eingehender Prüfung von Unternehmen auf der ganzen Welt hat das Angebot von Fortem alle Mitbewerber in den Schatten gestellt", so Walid Chahine, Managing Partner von Smart Communication Systems, Vertriebspartner von Fortem Technologies. „Die Welt ist an einem Punkt angelangt, an dem verstärkte Sicherheit zur Norm wird, und wir sind entschlossen, der Entwicklung einen Schritt voraus zu sein."

Fortem Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Luftraumsicherheit und -verteidigung zur Erkennung und Abwehr gefährlicher Drohnen. Durch ein fortschrittliches Ökosystem aus verteiltem Radar, KI an der Grenze, tiefgreifender Sensorintegration und autonomer Drohnenerfassung überwacht, schützt und verteidigt Fortem die Korridore, Veranstaltungsorte, Infrastrukturen, Grenzen und Regionen der Welt vor gefährlichen oder bösartigen Drohnenbedrohungen. Dasselbe Ökosystem beschleunigt die Sicherheit des weltweiten Luftraums für die urbane Luftmobilität. Das Unternehmen mit Sitz in Pleasant Grove, Utah, befindet sich in Privatbesitz und wird von Toshiba, Boeing, DCVC, Signia Venture Partners und anderen unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fortemtech.com.

