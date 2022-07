Digitales Markendesign – Die neue Herausforderung?

Sechs der acht meistgenutzten Informationsquellen, die Herr und Frau Österreicher vor einem Kauf heranziehen, finden sich auf digitalen Kanälen*).

Konsument:innen wollen Marken digital erleben, das gilt auch für ursprünglich analoge Brands.



Beim Strategie Austria-Talk drehte sich am 28. Juni alles um digitales Markendesign – und wie es sowohl digitalen Start-ups wie gurkerl.at als auch traditionsreichen Unternehmen mit analogem Ursprung wie A1 gelingt.

Brand & Communication Strategist der A1 Telekom Austria Group, Stefan Schindele beleuchtet im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller, die durchaus unterschiedlichen Perspektiven, die sich bei der Bearbeitung dieser Herausforderung ergeben können.

https://bit.ly/3OnZAQa





Weitere Beiträge dieser Aussendung:







Waldsetzen als Team-Event



Mit dem Fortschreiten der Klimakrise gerät auch der Österreichische Wald immer mehr unter Druck. Das Ausmaß des Waldsterbens in den letzten Jahren übertrifft dabei bei weitem das Waldsterben in den 1980er Jahren.

Das Team von waldsetzen.jetzt erregt hier bereits seit mehr als zwei Jahren nicht nur Aufsehen mit seiner sensationellen Idee, sondern verzeichnet auch großartige Erfolge. Es ist ein Umweltprojekt der Superlative, das zum einen der Umwelt und zum anderen den Menschen dabei hilft, für einen Tag lang miteinander zu verschmelzen. 1.000.000 Bäume sollen es bis 2030 werden. Ein Team-Event, das zum unvergesslichen Tag wird, an dem es darum geht gemeinsam Bäume zu pflanzen. Eingeladen sind dazu alle Organisationen und Menschen, die nicht nur das Miteinander im Team fördern sondern auch einen Beitrag zur Erreichung der 1.000.000 Bäume für Österreich leisten möchten. Ein Tag der letztlich ein gemeinsames Werk als Höhepunkt gemeinsamen Wirkens bietet.

Im Gespräch mit Otto Koller erzählt Thomas Göttinger, seines Zeichens Unternehmer und Gründer von waldsetzen.jetzt was im Stillen alles möglich ist, wenn sich Menschen zusammenfinden, die nicht nur reden, sondern vor allem tun.

https://bit.ly/3IxO6bF





Was ist Gemeinwohl-Ökonomie

Was ist Gemeinwohl-Ökonomie und wie kann dieses Konzept Unternehmen in die Zukunft führen?



Unser jetziges Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf. Das Geld ist zum Selbst-Zweck geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich zählt: ein gutes Leben für alle.

„Gemeinwohl-Ökonomie“ bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das auf gemeinwohl-fördernden Werten aufgebaut ist. Sie ist ein Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene.

Erfahren Sie in unserem heutigen Video-Interview wie die Gemeinwohl-Ökonomie auf wirtschaftlicher Ebene eine lebbare, konkret umsetzbare Alternative für Unternehmen verschiedener Größen und Rechtsformen sein kann.

Im Gespräch mit dem GWÖ-Praktiker Andreas Moreau und dem GWÖ-Unternehmensberater Harald Thurner wird das GWÖ-Modell erklärt und vor dem Hintergrund konkreter Praxiserfahrungen diskutiert.

https://bit.ly/3AfYGSw







Der E-Commerce-Boom ist nichts Neues.



Doch die letzten beiden Jahre haben nochmal eine Schippe draufgelegt.

6 von 10 Österreicher:innen kaufen mindestens einmal pro Monat über das Internet ein. 2 von 10 sogar mindestens einmal pro Woche. Die Einstiegsbarrieren waren dabei noch nie so gering, und die Ansprüche der Käuferinnen und Käufer an das Kauferlebnis noch nie so hoch.

Tamara Zimmermann, ihres Zeichens Head of SEO bei otago, erklärt im Interview wie ein einfacher Einstieg in das Thema E-Commerce gelingen kann. Gleichzeitig vermittelt sie auch für erfahrene Onlineshop Betreiberinnen und Betreiber hilfreiche Tipps, wie sie Ihre Verkäufe ankurbeln können.

https://bit.ly/3Owf3xX





SEO-Webinare – Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung

Der Online Marketing Experte Michael Kohlfürst im Gespräch mit Otto Koller von MedienManager. Themen der Videos sind Suchmaschinenoptimierung SEO, bezahlte Werbeanzeigen wie Google Ads sowie Social Media uvm.

https://bit.ly/3aE2thu

