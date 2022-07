FP Markets fügt ETFs CFDs zu seiner MT5 Plattform hinzu

Sydney (ots/PRNewswire) - FP Markets führt eine neue Anlageklasse ein, die auf CFDs mit Basiswerten in einer Vielzahl von ETFs basiert.

FP Markets hat seine breite Palette von mehr als 10.000 Produkten, die auf den globalen Märkten gehandelt werden können, um ETFs CFDs erweitert. ETFs sind eine Art von gepoolten Wertpapieren, die an einer Börse gehandelt werden, so wie eine normale Aktie gehandelt werden kann. Anstatt wie bei einer Aktie nur einen Basiswert zu halten, sind ETFs eine Art von Fonds, die mehrere Basiswerte halten. Im Gegensatz zu Investmentfonds schwanken die Preise für ETF-Anteile den ganzen Tag über, da der ETF gehandelt wird, während Investmentfonds nur einmal am Tag nach Börsenschluss gehandelt werden.

FP Markets bietet verschiedene ETFs an, die viele verschiedene Anlageformen enthalten, darunter Aktien, Rohstoffe, Anleihen oder eine Mischung aus verschiedenen Anlageformen. Aktien-ETFs enthalten eine Auswahl von Aktien, die eine bestimmte Branche oder einen ganzen Sektor abbilden. Anleihen-ETFs, auch bekannt als Fixed Income ETFs, ermöglichen es Händlern, in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere wie Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen zu investieren. Branchen- oder Sektor-ETFs können sich entweder auf einen bestimmten Sektor oder eine bestimmte Branche konzentrieren. Rohstoff-ETFs ermöglichen es Händlern, in Rohstoffe wie Rohöl oder Gold zu investieren. Solche börsengehandelten Fonds sind für Anleger wichtig, weil sie ein breit gefächertes Anlageportfolio ermöglichen, Aktien billiger halten als der tatsächliche physische Besitz des Rohstoffs und durch Leerverkäufe von Aktien Gewinne aus Aktienrückgängen erzielen.

Einige spezifische ETFs, die von FP Markets angeboten werden, sind:

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx)

Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms)

SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx)

iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx)

Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms)

SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) und viele mehr

Für eine vollständige Liste der ETFs, die über die FP Markets MT5 Plattform verfügbar sind, klicken Sie bitte hier.

Bei FP Markets können Anleger ganz einfach teilnehmen an ETF-Handel durch den Kauf oder Verkauf von ETFs entweder über die FP Markets' Mobile App oder FP Markets-Website. Dort haben sie auch Zugang zu einer großen Auswahl an ETFs aus verschiedenen Sektoren und Märkten, niedrigeren Kostenquoten, weniger Maklerprovisionen und einem persönlichen Kundenbetreuer.

Craig Allison, Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika, kommentierte: „Mit der Einführung von ETFs auf unserer elektronischen Plattform MT5 wollen wir die Erwartungen der Händler erfüllen, indem wir ihnen Zugang zu einem Korb von Vermögenswerten geben, der einen Index mit niedrigen Verwaltungsgebühren und höherer Intraday-Preistransparenz abbildet; ein Vorteil, der sowohl von Privatpersonen als auch von Institutionen erkannt wurde."

Hinweise für Redakteure

Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein australischer, weltweit tätiger Anbieter von Differenzkontrakten und Devisen mit über 17 Jahren an Branchenerfahrung.

FP Markets bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips und eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 auf seinem Pro-Konto.

Laden Sie FP Markets Mobile App herunter und handeln Sie auch unterwegs über verschiedene leistungsstarke Online-Plattformen wie MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader und Iress.

Der herausragende mehrsprachige 24/7-Service des Unternehmens wurde von Investment Trends als Heimat einiger der zufriedensten Kunden in der Branche anerkannt und wurde von Investment Trends fünf Jahre in Folge mit dem „The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.

FP Markets wurde in drei aufeinander folgenden Jahren (2019, 2020, 2021) bei den Global Forex Awards als „Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.

Zudem wurde FP Markets bei den Global Forex Awards 2021 als „Best Forex Trading Experience in the EU" ausgezeichnet.

FP Markets erhält Auszeichnung „Best Trade Execution" bei den Ultimate Fintech Awards 2022

Weitere Einzelheiten zu unserem umfassenden Angebot finden Sie unter https://www.fpmarkets.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1862238/FP_Markets.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Andria Phiniefs,

a.phiniefs @ fpmarkets.com,

+35725589200