Empire State Building kündigt neue Mietereinrichtungen und Vermietungsagentur an

New York (ots/PRNewswire) - Das Empire State Building (ESB) gab heute Pläne für einen modernen, nur für Mieter zugänglichen Freizeitbereich bekannt, der innerhalb des nächsten Jahres fertiggestellt werden soll und einen Versammlungsraum für 400 Personen, einen Basketballplatz, eine Lounge, einen Essens- und Barservice sowie „ESRTees", eine reservierbare Lounge mit zwei Golfsimulatoren, umfasst. Die neuen Einrichtungen des ESB werden in einer einzigartigen Halle mit Gewölbedecken untergebracht sein.

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) hat außerdem bekannt gegeben, dass das Team von Scott Klau von Newmark, einem führenden Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für Gewerbeimmobilien, zum Vermietungsagenten für das „berühmteste Gebäude der Welt" ernannt wurde. ESRT und das Klau-Team von Newmark haben mit großem Erfolg bei One Grand Central Place, 1400 Broadway und 111 West 33rd Street zusammengearbeitet.

„Unsere Partnerschaft mit Scott Klau und seinem Team war außerordentlich erfolgreich. Mit der Verfügbarkeit großer Blöcke bieten wir nun ein Ziel für Mieter aller Größenordnungen auf ihrem Weg zu Qualität", sagte Anthony E. Malkin, Vorsitzender, Präsident und CEO der ESRT. „Die überlegenen, vollständig modernisierten, energieeffizienten und gesunden Gebäudeeigenschaften des ESB mit zusätzlichen, unübertroffenen Annehmlichkeiten, ESG-Bemühungen, schlüsselfertigen Dienstleistungen und einer erstklassigen Lage sind eine gewinnbringende Kombination."

Zusätzlich zu den neu angekündigten Angeboten bietet das Empire State Building ein 1.393 Quadratmeter großes Fitnesscenter, ein privates Konferenzzentrum und sieben gastronomische Einrichtungen im Gebäude, darunter Tacombi, STATE Grill and Bar und ein neues, 2.136 Quadratmeter großes Starbucks Reserve, das noch in diesem Jahr eröffnet werden soll. Die neuen Einrichtungen des ESB werden dieses Angebot erweitern und es den Mietern ermöglichen, den Raum für mehr als 400 Personen zu reservieren.

„ESB ist eine ikonische Marke mit moderner Infrastruktur, engagierten Eigentümern, branchenführender Energieeffizienz und Innenraumqualität sowie einer zentralen Lage mit einfachem Zugang zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten", sagte Scott Klau, Vice Chairman bei Newmark. „Jeder Qualitätsmieter kann seinen Mitarbeitern ein einzigartiges, personalisiertes Erlebnis zu einem unübertroffenen Wert bieten, von unserem mehr als 25.455 Quadratmeter großen Block bis hin zu vorgefertigten Räumen, für die das Gebäude unübertroffene Annehmlichkeiten und Angebote bereithält. Es ist ein echtes Instrument zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern in der heutigen Zeit."

Das ESB hat eine branchenweit führende tiefgreifende energetische Sanierung durchgeführt, die die Kohlenstoffemissionen in den letzten zehn Jahren um 54 Prozent gesenkt hat, mit dem Ziel, es den Mietern leicht zu machen, ihre eigenen ESG-Ziele zu erreichen. Die 25.455 Quadratmeter große Blockfläche im ESB erstreckt sich über acht Voll- und Teilgeschosse, wobei 2.229 Quadratmeter für erstklassige Einzelhandelsflächen vorgesehen sind.

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) ist ein REIT, der Büro-, Einzelhandels- und Mehrfamilienhäuser in Manhattan und dem Großraum New York besitzt und verwaltet. ESRT besitzt das Empire State Building - das berühmteste Gebäude der Welt - und TripAdvisor's 2022 Travelers' Choice Best of the Best Awards #1 Attraktion in den USA und #3 Attraktion in der Welt, im neu gestalteten und ikonischen Empire State Building Observatory. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen gesunde Gebäude, Energieeffizienz und Umweltqualität in Innenräumen und hat die niedrigsten Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter aller börsennotierten REIT-Portfolios in New York City. Zum 31. März 2022 umfasste das Portfolio der ESRT ca. 9,4 Millionen Quadratmeter vermietbare Bürofläche, 700.000 Quadratmeter vermietbare Einzelhandelsfläche und 625 Einheiten in zwei Mehrfamilienhäusern. Weitere Informationen über Empire State Realty Trust finden Sie unter esrtreit.com und folgen Sie ESRT auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Sie können diese Aussagen an Wörtern wie „geht davon aus", „glaubt", „schätzt", „erwartet", „beabsichtigt", „plant", „projiziert" oder ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken erkennen, die sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen. Sie sollten bei der Interpretation von und dem Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen Vorsicht walten lassen, da diese bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die in einigen Fällen außerhalb der Kontrolle von ESRT liegen und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich beeinflussen können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC aufgeführt werden, sowie das Scheitern von Bedingungen oder Ereignissen, die in dieser Mitteilung genannt werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

