Neuer Erlebnisfolder „Natürlich. Erleben & Entdecken.“

70 Ausflugsziele und Erlebnisse in 7 Vitalwelt-Gemeinden

Bad Schallerbach (OTS) - Stolz stellt der Tourismusverband Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach seinen neuen Erlebnisfolder vor. Die Broschüre bietet einen Überblick über mehr als 70 Ausflugsziele und Erlebnisse für Einheimische, Tagesgäste, Urlauber und Gruppen in Bad Schallerbach, Gallspach, Geboltskirchen, Grieskirchen, Haag am Hausruck, Rottenbach und Wallern an der Trattnach.

„Die Vitalwelt ist eine klassische Urlaubs- und Ausflugsregion und kann sich mit seinem Wellness- und Kulturangebot, den regionalen Spezialitäten, sowie den vielen sportlichen Aktivitäten als perfekte Urlaubsregion für die ganze Familie positionieren" , erklärt Vitalwelt Geschäftsführer Mag. (FH) Philipp Haas.

„Der Folder bietet für Interessierte, die eine der schönsten Urlaubsregionen Österreichs erkunden wollen, ein breites Spektrum an Informationen.“ , so Aufsichtsratsvorsitzender KR Manfred Stroissmüller.

Dir. Mag. Patrick Hochhauser, Geschäftsführer der Eurothermen, zeigt sich erfreut: „Neben dem EurothermenResort Bad Schallerbach hat die Vitalwelt 70 weitere Erlebnisse zu bieten. Diese Vielfalt bietet nur die Vitalwelt.“

365 Tage im Jahr die Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach entdecken: Unsere zahlreichen Ausflugsziele sorgen zu jeder Jahreszeit in der Vitalwelt an Land, zu Wasser, bergauf und bergab für (ent)spannende Erlebnisse. Kein Alltag, sondern Spaß und Freude.



Der Erlebnisfolder „Natürlich. Erleben & Entdecken.“ liegt druckfrisch vor und ist an den Tourist-Infos Bad Schallerbach und Gallspach, den Gemeindeämtern, sowie online unter www.vitalwelt.at kostenlos erhältlich.

