SPÖ-Schieder: Niemand darf diesen Winter frieren!

EU-Kommission stellt Notfallplan zur Energieversorgung vor

Wien (OTS/SK) - In Vorbereitung auf die bevorstehende Gasversorgungsknappheit im Herbst und Winter stellte die EU-Kommission heute ein Notfallpaket vor. Durch Einsparungen bei Energie in der Industrie aber auch in Privathaushalten soll einem Engpass vorgebeugt werden. Teil des Pakets ist auch ein System zur Priorisierung bei der Gasversorgung. Andreas Schieder, SPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament, sagt über die von der EU-Kommission vorgestellten Maßnahmen: „Es ist gut, dass wir uns auf die sinkenden Temperaturen im Herbst und Winter so früh wie möglich vorbereiten. Es ist notwendig, einen Fahrplan zur Hand zu haben, um mit den eingeschränkten Ressourcen sinnvoll zu wirtschaften. Daher begrüße ich den Schritt der EU-Kommission, einen Notfallplan aufzustellen und eine Lösung für die bevorstehende Energieknappheit auf europäischer Ebene zu suchen. Eine solche Krise können wir als EU nur gemeinsam bewältigen!“ ****

Weiter merkt Schieder an: „Bei allen sinnvollen Maßnahmen zur Energieeinsparung müssen wir aber auch bedenken, dass die Preise weiter steigen werden. Die Bevölkerung leidet schon jetzt unter den hohen Energiepreisen und einer Teuerung in fast allen Lebensbereichen. Die sozial schwächeren Bürger*innen trifft das am stärksten. Wir müssen die soziale Gerechtigkeit hier an erste Stelle setzen und allen Bürger*innen Versorgungssicherheit garantieren. Das reicht aber nicht aus: Der Teuerung muss Einhalt geboten werden – dafür braucht es dringend ein Anti-Inflationspaket! Die Finanzierung ließe sich problemlos durch eine Gewinnabschöpfung bei den profitierenden Energieunternehmen vornehmen. Die österreichische Regierung hat sich diese Entwicklung viel zu lang nur angeschaut und Gegenmaßnahmen auf die lange Bank geschoben – jetzt ist Zeit zu handeln!“ (Schluss) ls

