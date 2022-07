Arbeit&Wirtschaft: ÖGK Andreas Huss fordert Leistungen auf höchstem Niveau für alle

Huss im Interview der aktuellen Ausgabe zum Schwerpunkt „Sozialstaat – das Vermögen der Vielen“

Wien (OTS) - Bei der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen gibt es einiges an Licht und Schatten, resümiert Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gebietskrankenkasse, in seinem großen Antrittsinterview am Vorabend der Veröffentlichung des Rechnungshofrohberichts zur Patient:innenmilliarde. Weiters führt er die Pläne seiner Obmannschaft für das kommende halbe Jahr aus, wie etwa die Harmonisierung des ärztlichen Leistungskatalogs, den Ausbau der Primärversorgungszentren und die Neuaufstellung des Wahlärzt:innensystems.

Die aktuelle Ausgabe „Sozial macht Staat“ steht im Zeichen der Sternstunde des Sozialstaats während der Pandemie. Die Mehrheit der Menschen hat den Mehrwert ihres Sozialstaats in der Ausnahmesituation erkannt und will mehr davon. Historische Teuerung und aufziehende Wirtschaftskrise stellen das System jedoch vor neue Herausforderungen. Warum die einsetzende Diskussion über eine Restrukturierung und Reduktion der Finanzierungsquellen aus Unternehmensbeiträgen ins Sozialsystem der falsche Weg ist - damit setzt sich die aktuelle Ausgabe unter anderem auseinander.

Explosive Aussichten!

Für immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft wird das tägliche Leben schwer leistbar, da die Politik nur etwas gegen die Effekte der Teuerung unternimmt, aber nicht gegen die Ursachen der Inflation selbst. Expert:innen geben ihre Einschätzungen zu wirkungsvollen Maßnahmen und was der Sozialstaat betragen kann, potenziellen sozialen Sprengstoff zu entschärfen.

Sparbüchse der Pandora

Die Senkung der Lohnnebenkosten ist keine neue Idee. Im Artikel wird analysiert, welche Auswirkungen eine Senkung der Unternehmensbeiträge auf den sozialstaatlichen Leistungsumfang hat, ob sich das Versprechen einer Wohlstandsvermehrung und Schaffung neuer Arbeitsplätze erfüllt und wie diese Maßnahmen die Steuerzahler:innen zusätzlich belasten.

Reportage: Wiener Tafel

Mehrere Hundert Ehrenamtliche retten bei der Wiener Tafel jährlich bi zu 750 Tonnen Lebensmittel. In ihrer Freizeit helfen sie dort, wo der Kapitalismus versagt und der Staat wegschaut – besonders in Zeiten der rasant steigenden Lebensmittelpreise.

