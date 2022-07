3. Salzburg Summit gibt Antworten auf aktuelle Herausforderungen

Von 27.-29. Juli dreht sich in Salzburg alles um die aktuellen Herausforderungen – 2 Konferenztage mit internationalen Gästen aus Wirtschaft & Politik

Wien (OTS) - „Wir erleben aktuell herausfordernde Zeiten, eine Krise folgt auf die nächste – von Covid-Pandemie, über den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, bis zu Inflation und Arbeitskräftemangel – die Herausforderungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sind enorm. Daher werden im Rahmen des Salzburg Summits hochkarätige Speaker sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer, diese Herausforderungen diskutieren, Denkanstöße geben und Lösungsansätze anbieten. Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger unserer Zeit sind vor diesem Hintergrund gefordert die richtigen strategischen Antworten zu geben, auf Herausforderungen wie wir sie seit Jahrzehnten nicht hatten “, so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer.

„Der Grundgedanke des Summits war es, die besten Köpfe einzuladen, um gemeinsam die großen Themen für einen florierenden Standort Österreich in einem starken Europa zu diskutieren – dieser Gedanke leitet uns auch heute noch. Es ist uns gelungen zahlreiche hochkarätige Speaker in einem spannenden Mix aus Diskussionen und Impulsen für unsere Gäste anbieten zu können“, so Mitinitiatorin Gabi Spiegelfeld zum heurigen Programm.

Ein Thema, drei Tage und mehr als 30 internationale Speaker

Mehr als 30 internationale Sprecherinnen und Sprecher aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik tauschen sich im Rahmen des Salzburg Summits unter dem Schirm des Tagungsmottos „Challenges“ an insgesamt drei Tagen aus. Sie kommen aus Traditionsbetrieben und Start-ups, Wissenschaft und Gesellschaft, national wie international geben sie Einblicke in zentrale Themenbereiche, wie beispielsweise Web 3.0 und Metaverse, Resilienz in Bezug auf Lieferketten, Grünen Wasserstoff, Cyber Security und nachhaltige Rohstoffversorgung. Mit dabei sind unter anderem: Wolfgang Ischinger, ehem. Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, Hildegard Wortmann, Vorständin Vertrieb und Marketing AUDI AG, Johannes Hahn, EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung, Nikolaus von Bomhard, Vorsitz im Aufsichtsrat bei Münchener Rück & Deutsche Post DHL Gruppe, Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria AG, Karl Theodor zu Guttenberg, Chairman, Spitzberg Partners LLC, Christian Meermann, Founding Partner und Investor, Cherry Ventures und Felix Ohswald, Co-Founder & CEO, GoStudent.

Unterstützer und Partner

Ein Event dieser Größenordnung gelingt jedoch nur mit der Hilfe von Unterstützern und Förderern, so zählen die B&C Industrieholding GmbH, Boston Consulting Group (Austria) GmbH, Café+Co International Holding GmbH, Campari Austria GmbH, Frequentis AG, Google Austria GmbH, GoStudent GmbH, IGO Industries GmbH, Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH), PwC Österreich GmbH, Verbund AG, der Verband österreichischer Banken und Bankiers (Bankenverband), der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (PHARMIG), Vöslauer Mineralwasser GmbH, Weingut Esterhazy, Yokoy Group AG zu den Partnern des Salzburg Summit. Als offizielle Mobilitäts-Partner konnten Enio GmbH rund um das Thema E-Mobilitätsinfrastruktur, sowie die Österreichischen Bundesbahnen für das Event gewonnen werden.

Über den Salzburg Summit

Der Salzburg Summit dient als exklusive Plattform für den Austausch über die Zukunft des Standorts Europa, initiiert von Industriellenvereinigung und der Unternehmerin Gabriela Spiegelfeld. Technologische und wirtschaftliche Aspekte stehen neben der geopolitischen Dimension im Mittelpunkt der Gespräche.

Rückfragen & Kontakt:

Salzburg Summit

+43 664-8412915

marlena.mayer @ iv.at