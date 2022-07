Sommerferien im Museum Niederösterreich

Sechs interaktive Ausstellungen, Museumsakademie, „Tierischer Dienstag“ und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem Haus der Geschichte, der Sonderausstellung „Wider die Macht. Die Kunstsammlung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes“, dem audiogestützten Themenrundgang „Niederösterreich & Wien. Szenen einer Ehe“, der Wanderausstellung „Niederösterreich: 100 Jahre | Orte | Ereignisse“, dem Haus für Natur und der Sonderausstellung „Wildnis Stadt“ sind derzeit im Museum Niederösterreich in St. Pölten insgesamt sechs interaktive Ausstellungen zu sehen.

Während der Sommerferien öffnet zudem jeden Dienstag die Museumsakademie für Kids ihre Pforten und ermöglicht mit einem wöchentlich wechselnden Programm jeweils von 10 bis 11.30 Uhr jungen Forschern im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren, mit dem Mikroskop die Welt des Wassers zu erforschen oder mit einem Federkiel wie anno dazumal zu schreiben. Danach wird jeder Dienstag zum „Tierischen Dienstag“, wenn jeweils ab 14 Uhr abwechselnd die Europäischen Sumpfschildkröten oder die Smaragdeidechsen und Würfelnattern im Museumsgarten gefüttert werden und im Anschluss eine Tour zu den Terrarien und Aquarien im Haus für Natur auf dem Programm steht.

An jedem Samstag, Sonntag und Feiertag führen zudem Kulturvermittler stündlich ab 11 Uhr in wechselnden Museumsrundgängen durch die Dauerausstellungen im Haus für Natur und im Haus der Geschichte sowie die Sonderausstellungen „Wildnis Stadt" und „Wider die Macht". Am Sonntag, 7. August, findet dann von 13 bis 17 Uhr der nächste „Sonntag im Museumsgarten“ mit Kreativ- und Bastelstationen statt. Die Geheimnisse des Museumsgartens lassen sich dabei am besten mittels des an der Kassa erhältlichen Forscher-Rucksacks erkunden, mit dem man natürlich auch das ganze Museum individuell durchstreifen kann. Nicht zuletzt gibt es im Sommer auch wieder „Post von Poldi“, diesmal in Form eines Sommerpakets mit der Sommergeschichte der schlauen Museumseule, Bastelanleitungen inklusive Material sowie Spielen und kleinen Geschenken.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag bzw. Feiertag von 9 bis 17 Uhr; Anmeldungen für die Museumsakademie und „Post von Poldi“ unter e-mail anmeldung @ museumnoe.at. Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at/sommerprogramm.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse