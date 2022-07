ORF III am Donnerstag und Freitag: Schwerpunkt zum 25. Todestag von James Stewart mit zwei Hitchcock-Klassikern

Außerdem: Krimi-Doppel „Inspector Barnaby“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 21. Juli 2022, zeigt ORF III Kultur und Information im Hauptabend eine Doppelfolge „Inspector Barnaby“. In „Die Druiden kommen“ und „Das Biest muss sterben“ begibt sich Neil Dudgeon als Ermittler auf Mördersuche. Am Freitag, dem 22. Juli, stehen anlässlich des 25. Todestags von Schauspiellegende James Stewart zwei Filmklassiker vom Meister des Suspense Alfred Hitchcock auf dem Programm: Sowohl in „Das Fenster zum Hof“ als auch in „Vertigo“ spielt Stewart die Hauptrolle.

Donnerstag, 21. Juli

ORF III zeigt im Hauptabend zwei Filme der „Inspector Barnaby“-Reihe aus dem Jahr 2011. In „Die Druiden kommen“ (20.15 Uhr) dreht sich alles um den Mord an dem Farmer Alex Preston, der auf dem Opfertisch in Crowcall Circle, einem uralten Steinkreis, erschlagen aufgefunden wird. Die Ermittlungen führen Barnaby (Neil Dudgeon) zu einem gestohlenen keltischen Schmuckstück.

Anschließend wird der Inspector in „Das Biest muss sterben“ (21.50 Uhr) mit einem Mord beim Apfelweinfest in Midsomer Abbas, das er selbst besucht, konfrontiert: In einem Weinfass schwimmt die Leiche des Steuerfahnders Peter Slim. Eine Spur führt zu einem uralten Ritus, den Pub-Besitzer Samuel Quested wiederaufleben lässt.

Freitag, 22. Juli

Anlässlich des 25. Todestags von James Stewart zeigt ORF III zwei Filme von Alfred Hitchcock mit der Schauspiellegende in der Hauptrolle. Um 20.15 Uhr steht „Das Fenster zum Hof“ aus dem Jahr 1954 auf dem Programm. Der Pressefotograf L. B. Jeffries (Stewart) ist aufgrund eines Beinbruchs auf den Rollstuhl angewiesen. Gelangweilt beobachtet er durch sein Teleobjektiv die Nachbarin im gegenüberliegenden Haus. Eines Tages glaubt er, Zeuge eines Mordes geworden zu sein. Jeffries' Freundin Lisa (Grace Kelly) durchsucht heimlich die Wohnung des Tatverdächtigen – und gerät dabei in tödliche Gefahr.

Um 22.10 Uhr folgt ein zweiter, 1958 entstandener Filmklassiker mit James Stewart. In „Vertigo – Aus dem Reich der Toten“ soll Stewart als ehemaliger Polizist John Fergusson im Auftrag eines Freundes die suizidgefährdete Madeleine Elster (Kim Novak) überwachen. Wegen seiner Höhenangst kann er das Schlimmste aber nicht verhindern. Madeleine stürzt sich von einem Kirchturm in den Tod. Wenig später lernt Fergusson eine junge Frau kennen, die der Toten zum Verwechseln ähnlich sieht. Noch ahnt er nicht, dass er Opfer einer Intrige geworden ist.

