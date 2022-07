Jubiläum: 20 Jahre „VOR-Denker“

Präsident Wilfing, LR Schleritzko: „Wolfgang Schroll hat den Öffentlichen Verkehr in Niederösterreich auf ein hohes Niveau gehoben“

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit Juni 2002 setzt sich der gelernte Geograf Wolfgang Schroll als Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) mit Energie und Engagement für einen sauberen, leistbaren und klimafreundlichen öffentlichen Verkehr in Niederösterreich ein. Und er hat damit Erfolg: Mittlerweile wird das Angebot des VOR rund eine Milliarde Mal pro Jahr von den Fahrgästen genutzt. In seinen 2 Dekaden als „VOR-Denker“ wurden zahlreiche Meilenstein zur Verbesserung des Angebots gesetzt: Allen voran die Einführung des Top-Jugendtickets, um Jugendlichen eine preisgünstige Öffi-Nutzung zu ermöglichen, die Neuaufstellung des Regionalbussystems in Niederösterreich, die Vereinfachung des Tarifsystems oder zuletzt die Umsetzung eines Klimaticket-Gesamtpakets.

Meilensteine, die für Niederösterreichs Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko einer besonderen Eigenschaft von Wolfgang Schroll zuzuschreiben sind: „Das Bohren harter Bretter ist seine ganz besondere Spezialität. Hat er sich einmal ein Ziel gesetzt, wird das mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit und Energie angestrebt und für gewöhnlich auch erreicht. Damit hat er den Öffentlichen Verkehr in Niederösterreich auf ein höheres Niveau gehoben und so vieles davon erreicht, was wir uns als Land Niederösterreich gemeinsam mit dem VOR in den vergangenen 20 Jahren vorgenommen haben.“

Doch nicht nur sein Zug zum Tor zeichnet den Jubilar aus, auch seine Kompetenz, wie der derzeitige VOR-Aufsichtsrats-Vorsitzende, Niederösterreichs Landtagspräsident Karl Wilfing, ergänzt: „Mit Wolfgang Schroll steht im VOR seit 20 Jahren ein Top-Experte für den Öffentlichen Verkehr zur Verfügung, dessen Leistungen wir kaum unterschätzen können. Von seinem international anerkannten Know-how und seiner Vernetzung im Bereich öffentlicher Verkehr profitieren hunderttausende Fahrgäste jeden Tag.“ Entsprechend froh seien die beiden Landespolitiker, dass der 58-Jährige dem VOR noch einige Zeit erhalten bleiben wird.

„Die To-do-Liste für die kommenden Monate ist noch lang. Klimakrise oder die steigenden Energiekosten sind nur zwei der aktuellen Herausforderungen, die ein leistbarer öffentlicher Verkehr in den nächsten Jahren lösen muss. Mit Wolfgang Schroll als Geschäftsführer im VOR haben wir Erfahrung und Kompetenz. Sein 20-Jahr-Jubiläum wird daher nicht das letzte gewesen sein“, sind sich Wilfing und Schleritzko sicher.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse