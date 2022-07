Mehrere Tonnen Kupferkabel gestohlen – Tatverdächtiger festgenommen

Vorfallszeit: Dezember 2021 – Juli 2022, Vorfallsort: Wien, Niederösterreich

Wien (OTS) - Durch umfassende und intensive Ermittlungen ist es dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord - Gruppe MESSERER, gemeinsam mit dem Stadtpolizeikommando Donaustadt gelungen, einen 55-jährigen Mann aus Österreich festzunehmen. Er steht im dringenden Verdacht, von zumindest Dezember 2021 – Juli 2022 in Baustellen in Wien ein-gebrochen und mehrere Tonnen Kupferkabel gestohlen zu haben. Diese soll er dann an zwei Altmetall-Firmen in Wien und Niederösterreich verkauft haben. Dabei soll er einen Schaden von mindestens € 150.000,- verursacht haben.

Die Festnahme erfolgte am 13.07.2022, gegen 08:45 Uhr, auf offener Straße im Bezirk Floridsdorf. Im Fahrzeug des Beschuldigten stellten die Beamten unter einer Decke versteckt, rund 240 kg Kupferkabel sicher.

Der 55-jährige Tatverdächtige verweigerte zu den Tatvorwürfen jegliche Aussage. Er wurde in eine Justizanstalt in Niederösterreich gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at