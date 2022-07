Cinema Paradiso Baden öffnet sein Open-Air-KIno

Drei Wochen lang Publikumslieblinge und Kinofilmkunst

St. Pölten (OTS/NLK) - Bereits das zehnte Jahr in Folge bietet das Cinema Paradiso Baden seinen Besuchern wieder sommerliches Open-Air-Kino am Theaterplatz Baden. Eröffnet wird morgen, Donnerstag, 21. Juli, ab 21 Uhr mit „Monsieur Claude 3“ von Philippe de Chauveron. Danach warten beim 10. Cinema Paradiso Baden Open-Air-Kino mehr als drei Wochen lang bis Sonntag, 14. August, täglich Publikumslieblinge, Filmkunst und Kinohighlights zum Lachen, Weinen und Staunen auf großer Leinwand unter dem Sternenhimmel in der Altstadt von Baden.

Tags darauf, am Freitag, 22. Juli, ist Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller Michael Ostrowski gemeinsam mit Hilde Dalik zu Gast im Open-Air-Kino, wo das Paar über ihren Film „Der Onkel“ spricht; Beginn ist um 21 Uhr. Am Dienstag, 9. August, spielt die Band Herb’s BeatcluB ab 19.30 Uhr Songs von den Beatles, im Anschluss wird ab 20.45 Uhr der Film „The Beatles – Get Back“ gezeigt.

Weiters zu sehen sind im Juli „Elvis“ (Samstag, 23. Juli), der Familienfilm „Bibi & Tina – Einfach anders“ (Sonntag, 24. Juli), „Summer of Soul“ (Montag, 25. Juli), „Plötzlich aufs Land“ (Dienstag, 26. Juli), „West Side Story“ (Mittwoch, 27. Juli), „Corsage“ (Donnerstag, 28. Juli), „Die fabelhafte Welt der Amelie“ (Freitag, 29. Juli), „Rotzbub“ (Samstag, 30. Juli) und „Vier Wände für zwei“ (Sonntag, 31. Juli).

Im August folgen „Alpenland“ (Montag, 1. August), „Belfast“ (Dienstag, 2. August), „Buena Vista Social Club“ (Mittwoch, 3. August), „Contra“ (Donnerstag, 4. August), „Bohemian Rhapsody“ (Freitag, 5. August), „House of Gucci“ (Samstag, 6. August), „Minions 2“ (Sonntag, 7. August), „Abteil Nr. 6“ (Montag, 8. August), „Der Engländer, der in den Bus stieg…“ (Mittwoch, 10. August), „Märzengrund“ (Donnerstag, 11. August), „Respect“ (Freitag, 12. August), „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ (Samstag, 13. August) und „The Rocky Horror Picture Show“ (Sonntag, 14. August).

Filmbeginn ist jeweils bei Einbruch der Dunkelheit um ca. 20.45 Uhr; bei Schlechtwetter gibt es den Film ab ca. 21.30 Uhr im Kino. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

